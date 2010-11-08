T24- Memur- Sen, 4 kişilik bir ailenin tüketmesi gereken ürünlerin toplam maliyetini 957.16 lira olarak açıkladı. Yiyecek, giyecek ve ısınma madde fiyatlarındaki artış, geçen aya kıyasla açlık sınırını 16.27 lira yükseltti.



Memur-Sen, ekim ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 957.16, yoksulluk sınırını 2450.34 lira olarak hesapladı.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, geçen ay açlık ve yoksulluk sınırlarında artış yaşandı. Özellikle gıda ve giyim ürünlerindeki artışlar cep yaktı.

Ekim ayında 4 kişilik bir ailenin tüketmesi zorunlu olan gıdalar için harcaması gereken tutar (açlık sınırı) 957.16 lira, 4 kişilik bir ailenin asgari şartlarda geçinebilmesi için harcaması gereken tutar ise (yoksulluk sınırı) 2450.34 lira olarak belirlendi. Buna göre, açlık sınırı bir önceki aya göre, 16.27, yoksulluk sınırı 28.72 lira artış gösterdi.

Geçen ay, eylül ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 4.09'luk artış yaşanırken, zam şampiyonu yüzde 112.22'lik artışla domates oldu. Domatesi yüzde 33.58'lik fiyat artışıyla kabak, yüzde 23.36'lık artışla patates, yüzde 23.14'lük artışla dolmalık biber, yüzde 22.49'luk artışla çarliston biber ve yüzde 19.77'lik artışla salça izledi. Bunun yanında limon yüzde 31.14, tavuk yüzde 9.25, elma yüzde 4.96 ve dondurma yüzde 4.10 ucuzladı.

Giyim madde fiyatlarındaki ortalama değişim ise yüzde 8.50'lik oranla artış yönünde oldu. Giyim ürünlerinde ekim ayına göre en büyük zamlar yüzde 27.72 artışla kazak/bluz, yüzde 27.28 artışla kadın hırkası, yüzde 23.57 artışla çizme ve yüzde 22.72 artışla kazak fiyatlarında gerçekleşti. Ekim ayına göre sadece çocuk tişörtü yüzde 1.53 ucuzladı.

Öte yandan, ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0.20, barınma fiyatlarında yüzde 0.27, sağlık madde fiyatlarında yüzde 0.35, ulaşım maliyetlerinde yüzde 0.25, haberleşme fiyatlarında ortalama yüzde 0.04, temizlik ürünü fiyatlarında yüzde 0.58'lik artışlar yaşandı. Aydınlanma ürünlerinin fiyatları ise değişmedi.

