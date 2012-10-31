Açlık grevindekilere su verilmiyor mu?

Dicle Haber Ajansı'nda (DİHA) yer alan habere göre; Gümüşhane E Tipi Cezaevi'nde kalan Mustafa Geylani, açlık grevinde bulunan mahpusların yaşadıkları sorunlara ilişkin mektup yazdı. Geylani mektubunda, 17 Ekim günü Ağrı M Tipi Cezaevi'nde açlık grevine başlayan Karux Yasin, Hakan Tunç ve Engin Turak adlı mahpusların Gümüşhane E Tipi Cezaevi'ne sürgün edildiklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar Ağrı'da açlık grevine başladıktan sonra cezaevi yönetimi eylemi kırmak için arkadaşlara tuz, şeker ve içme suyu vermiyor. Arkadaşlar musluktan gelen çamurlu su ile açlık grevini sürdürüyorlar. Arkadaşların eylemde kararlı olduğunu gören cezaevi yönetimi, bu sefer eylemin 8. gününde arkadaşları buraya sürgün etti. Arkadaşlar burada eylemlerini kararlılıkla sürdürüyorlar. AKP devleti ve kurumlarına uyarımız kirli oyunlarla eylemimizi kırmak yerine taleplerimizin gereğini yapmasıdır."

Geylani, ayrıca Ağrı'dan gelen üç mahpusla birlikte Gümüşhane E Tipi Cezaevi'nde açlık grevine katılanların sayısının da altıya yükseldiğini belirtti.

Gümüşhane E Tipi Cezaevi'nde açlık grevine katılanların isimleri şöyle: Karux Yasin, Hakan Tunç, Engin Turak, Suat Sansur, Kasım Sözen, İbrahim Oğur.