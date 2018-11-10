Açlık grevindeki Leyla Güven hakkında disiplin soruşturması başlatıldı

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında Diyarbakır E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından açlık grevine girdiği için disiplin soruşturması başlatıldı.

Müdürlük tarafından Güven’e tebliğ edilen dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Ceza İnfaz Kurumumuzda 08/11/2018 tarihinde Ceza İnfaz Kurumumuz Müdürlüğüne vermiş olduğunuz müşterek imzalı dilekçeniz ile süresiz açlık grevine girdiğiniz, 08/11/2018 tarihli dilekçe anlaşıldığından; haklarınızda Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanunun 47’nci maddesi gereğince disiplin soruşturması başlatılmıştır.”

Dilekçede, Güven’den 3 gün içerisinde yazılı veya sözlü savunma vermesi istendi.

Leyla Güven bulunduğu cezaevinden yaptığı eyleme ve eyleminin amacına ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Güven’in açıklaması şöyle: “Ülkemizde süregelen ve binlerce insanın ölümüne neden olan çatışmalı ortamın sonuçları herkesçe bilinmektedir. Toplumsal barışın zaman kaybetmeksizin sağlanması için bu ülkede yaşayan herkesin üzerine düşeni yapması insani bir görevdir. Ülkemizin en temel ve köklü sorunlarından olan Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözümünü sağlamak için çaba sahibi olan Sayın Abdullah Öcalan uzun süredir ağır tecrit koşulları altında tutulmaktadır. Bu durum, mevcut çatışmalı ortamı derinleştirdiği kadar, halklarımızın ortak yaşam koşullarını da tehlikeye atmaktadır. Halk tarafından seçilen bir milletvekili olarak, toplumsal barışa bir katkıda bulunmak ve halkımızın bana vermiş olduğu sorumluluk gereği, Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin kaldırılarak, çatışmalı ortamın sona ermesi için koşullarının bir an önce iyileştirilmesi, ailesi veya avukatlarıyla görüşmesi gerektiğini belirtiyorum. Halk tarafından seçilmiş bir vekil olarak yukarıda belirttiğim hususlardan kaynaklı özgür irademle açlık grevine başladım. Bunun da son derece insani ve ahlaki bir görev olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu eylemin cezaevi idaresine ve kamuoyuna hiçbir zararı olmadığını ve suç teşkil etmediğini belirtmek istiyorum.”

Açlık grevi 4. gününde

Leyla Güven’nin tutuklu yargılandığı davanın 3’üncü duruşması 7 Kasım’da Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin'e yönelik operasyonuna karşı gösterdiği tepki, yaptığı açıklamalar ve DTK çalışmaları nedeniyle 31 Ocak'tan beri tutuklu yargılanan Güven, Abdullah Öcalan’a dönük tecridi protesto etmek için açlık grevine başladığını duyurdu.

Bundan sonra mahkemede savunma yapmayacağını söyleyen Güven, “Bu tecrit bir kişiye değil bir halka uygulanıyor. Ben de o halkın bir bireyi olarak ve Sayın Öcalan için ölümü kabul ediyorum. Süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine giriyorum” demişti.