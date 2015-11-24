Açlık grevindeki HDP'li Mithat Sancar: Ülke fiilen ikiye bölündü

Açlık grevindeki HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, ‘güvenlik’ gerekçesiyle Nusaybin’de 11. gününde devam eden sokağa çıkma yasağının ilçenin güvenliğini tehlike altına aldığına vurgu yaptı. Hükümetin ülkeyi fiili olarak ikiye böldüğünü söyleyen Sancar, sokağa çıkma yasağının hukuk dışı olduğunu vurguladı.

Sokağa çıkma yasağının 10. gününde Nusaybin’de ilçeye girmek isteyen ve aralarında DBP Eş Genel Başkanı Emine Ayna, Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ve HDP’li vekillerin bulunduğu kitleye polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Mithat Sancar, Nusaybin’deki gelişmeleri ve maruz kaldıkları polis saldırısını Evrensel'den Şerif Karataş'a anlattı.

Sancar, sokağa çıkma yasağının önce kısmi olarak kaldırıldığını ardından tekrar uygulamaya konulduğu söyledi.

Yasağın 11. gününde olduğunu anlatan Sancar şunları söyledi:

“11 gündür operasyonlar yapıldığı söyleniyor. Ancak kapsamına ve sonuçlarına dair bilgi alma imkanımız yok. Nusaybin girişine yaralılar geldi. İkisi orada bulunduğumuz esnada hayatlarını kaybetti. Biri tek kurşunla kafasında yaralanmıştı, diğeri de karnından tek kurşunla. Keskin nişancılar tarafından vuruldukları kesin. Keskin nişancıların hangi ölçüde neden bu şekilde davrandıkları açıklanmıyor yetkililer tarafından.”

Yasak hukuk dışı

Nusaybin’de yaşananları "büyük bir hukuk dışılık" olarak değerlendiren Sancar, şöyle devam etti:

“Nusaybin’in 150 bin civarında nüfusu var. Bunun yaklaşık 120 bininin ilçede olduğu kesin. Bunların temel ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları ciddi bir sorun. Elektrik, su uzun süre verilmedi. Şimdi tam olarak nedir durum bilgi alamıyoruz. Geceleri yoğun silah ve patlama sesleri var. Bunun savaş konseptinin uzantısı olduğunu biliyoruz. Hükümetin savaş politikası hem insani hem de siyasi açıdan büyük bir tahribatlara yol açtı. Bu durum Kürt sorununun kangrenleşmesine yol açacak.”

‘Polis beni hedef aldı’

Sancar, açlık grevlerine başlama nedenlerini ve dün yaşananları da şu ifadelerle anlattı:

“Ana akım medya ve ülkenin batı kesimindeki kamuoyu çok fazla ilgi göstermiyor. Bu duruma karşı başka imkan kalmadığı için 4 vekil açlık grevine başladık. Dün (önceki gün) ilçede yaşananları gözlemek için bir heyetle Mardin’den Nusaybin’e gitmek istedik. Şehre girmemize izin vermediler, biz de ilçeye girmemiz gerektiğini ısrarla söyledik. Bize karşı tazyikli su biber gazı yoğun bir şekilde kullanıldı. TOMA’ya yakın bir bölgedeydim. Ahmet Türk, ben, Emine Ayna’nın olduğu yere polis doğrudan beni hedef alarak su sıktı. Su başıma geldi, sersemledim, uzaklaşamadım. Çok yoğun gaza maruz kaldım, zorla bir bölgeye geldik. Beni görenler hastaneye kaldırdı. 3 saate yakın serum aldım, müşahede altında oksijen verildi. Ardından taburcu edildim. Sağlık durumum iyi. Şimdi Mardin’deyim. Parti grubumuz bize açlık grevi ile ilgili çağrı yaptı, inisiyatifi bize bırakarak, bir araya gelerek değerlendireceğiz. Partimiz açlık grevinin amacına ulaştığını hep birlikte başka etkili demokratik yöntemlerle meselenin takip edilmesi gerektiğini söyledi bize. Biz değerlendirme yaptıktan sonra kararımızı açıklayacağız kamuoyuna.”

Sokağa çıkma yasağının hukuk dışı ve mevzuata aykırı olduğunu söyleyen Sancar, buna karşı dava da açtıklarını da hatırlattı. İlçeye sokulmamalarının da hukuk dışı olduğunu ifade eden Sancar, en azından ilçede birtakım gözlem ve bazı görüşmeler yapma imkanını sağlanması gerektiğine işaret ederek, güvenlik gerekçesiyle buna dahi izin verilmediğini anlattı.

‘Savaş politikası ülkeyi bölüyor’

Söz konusu uygulamayla ilçenin güvenliğinin ortadan kalktığını söyleyen Sancar, polis müdahalesinden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li vekiller, yurt dışında çok sayıda parlamenterin kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Sancar, Kılıçdaroğlu ve diğer arayanlara şu ifadelerde bulunduğu belirtti:

“Buradaki uygulamalar bir Türkiye’de barış şartlarını iyice darbetmekte, barış umutlarını vahim derecede kırmakta ikincisi ‘kopuş’ diye sürekli gündeme gelen durum giderek gerçekliğe dönüşmekte. Ülke fiilen ikiye ayrılmış durumda. İki farklı hukuk ve iki farklı sistem uygulanıyor. Fiili bölünme hükümetin savaş politikalarının sonucudur. Hukuken de bölmüştür. Bu toplumsal bir kopuşa götürecek. Bizim kaygı duyduğumuz nokta da bu.”

Sancar, hükümetin, Kürt halkına tehdit ve korku yoluyla mesaj vermek istediğini söyledi.

Batı kamuoyuna çağrı

Mithat Sancar, batıdaki kamuoyunaşu çağrıda bulundu:

“Batıda barışa ve birlikte yaşama inananların tepki göstermemesi ve ilgi göstermemesi halinde uygulanan burayla sınırlı kalmayacak. Özgürlüklere karşı zihniyet burayı laboratuvar olarak kullanıyor. Buradan çıkan canavarlar ülkeni doğusundan kuzeyine, güneyine her yeri etkiler. Bu tek Kürtlerin sorunu değil, hepimizin sorunu. Demokrasi ve barış içinde yaşamak istiyorsak buna karşı sesimizi çıkartmalıyız.”