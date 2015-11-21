Nusaybin’de HDP’li Sancar açlık grevinde, öğrencisi Murat Sarı ise kaymakamlık görevinde

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 8 gündür devam eden sokağa çıkma yasağının sona ermesi için içlerinde Mardin Milletvekili Prof. Mithat Sancar’ın da olduğu 4 milletvekilinin ilçede başlattığı açlık grevi 3’üncü gününe girdi. Sancar’ın, “Sorunların çözümüyle ilgili görüşüyoruz. Kamu görevinin evrensel ilkelerine uygun bir insan” diye anlattığı Nusaybin Kaymakamı Murat Sarı’nın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden hocası olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın haberine göre, Mardin Milletvekilleri Gülseren Yıldırım, Ali Atalan, Erol Dora ve Prof. Mithat Sancar, Nusaybin’de 13 Kasım akşamı ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırılması için 19 Kasım’da ilçe girişinde açlık grevi başlattı. Milletvekilleri bir yandan da ilçede çatışmaların sona ermesi, elektrik, su, gıda gibi hizmetlerin sunulabilmesi için sık sık Mardin Valiliği ve Nusaybin Kaymakamlığı ile telefonla görüşüyor. Prof. Sancar’ın, “Yaşanan sorunlara çözüm bulmak için kaymakamla çok düzenli görüşüyoruz. Gerçekten iyi niyetli, kamu görevinin evrensel ilkelerine uygun bir insan. Burada görev yapması büyük bir şans” sözleriyle anlattığı Nusaybin Kaymakamı Sarı’nın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden hocası olduğu ortaya çıktı. Kaymakam Sarı, Sancar’ın görev yaptığı okuldan mezun olduğunu söyleyerek, “İlimizin milletvekili. Arada iletişimimiz var” dedi.

Prof. Sancar ise Nusaybin’de yaşananların Silvan’dan çok daha vahim hale geldiğini belirtip şöyle konuştu:

TEDAŞ ekiplerine ateş

“İlçenin birçok mahallesinde elektrik ve su kesik. Arıza merkezlerine ekipleri göndermeye çalışıyoruz ama can güvenlikleri yok. Nusaybin Kaymakamı ile görüşmeler yaptık. Kendisi de ekiplerin can güvenliğinin sağlanması konusunda istekliydi ama TEDAŞ ekipleri onarım için gittiklerinde üzerlerine ateş açıldı. Biz açlık grevini sürdürürken ilçedeki çatışmalarda 19 yaşındaki Musur Aslan adlı bir genç, kafasından tek kurşunla vurularak yaşamını yitirdi. Ölümler ve bazı yaralanmalar tek kurşunla oluyor. Bu da keskin nişancıların devrede olduğunu gösteriyor. Durum vahim. Sibop çok zorlandı. İnsanlar dayanamayarak sokağa çıkarsa ve ateş açılırsa neler olabileceğini düşünmek istemiyorum.”