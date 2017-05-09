Açlık grevinde 62'nci gün: Darbe denen şeyi biz yapmadık, bedelini eriyerek ödüyoruz!

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın açlık grevi 62’nci gününe girdi. "İşimizi istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevinde iki ayı geride bırakan iki eğitimci, "Darbe denilen şeyi biz yapmadık bedelini eriyerek ödüyoruz" diyorlar.

Açlık grevindeki akademisyenler Gülmen ve Özakça'nın durumu kötüye gidiyor

Hürriyet gazetesinden Gamze Kolcu'nun haberine göre, Ankara'da Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde açlık grevleri 62’nci gününe ulaşan Gülmen, bu sürede 59’dan 50 kiloya, Özakça 86’dan 69 kiloya düştü. OHAL kararnameleriyle ihraç edilen iki eğitimci, sadece şeker ve tuzlu su tüketiyor, suyun tatsızlığını gidermek için içine limon sıkıyor, B1 vitamini alıyor. Ocak ayında KHK ile Konya Selçuk Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen Gülmen, şunları anlattı:

"Eriyerek bedel ödüyoruz"

"İşimi istiyorum. Ekmek kavgası, insan onurunun diğer adıdır. Ekmek kavgasının yakıcılığı hissedilsin diye açlık grevindeyiz. Bedenimizden eriyerek bedel ödüyoruz.”

Mardin’de sınıf öğretmenliği yaparken Eğitim-Sen’in iş bırakma eylemine katıldığı için açığa alınıp KHK ile de ihraç edildiğini anlatan Semih Özakça, “Mücadelemizin haklı ve meşru olduğunu biliyoruz. Darbe denilen şeyi biz yapmadık. Bedeli neden bize ödettiriliyor” diyor.

İki eğitimciyi dün CHP milletvekilleri de ziyaret ederek destek verdi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde de dün, 30 öğrenci çalışma izni iptal edilen Fransız akademisyen Noemi Levy-Aksu’ya destek için eylem yaptı. Öğrenciler Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan ile görüştü.