Sezen Aksu'dan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için çağrı: Rica ediyorum…

Sanatçı Sezen Aksu, darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için bir açıklama yaptı.

Aksu, “İşimi geri istiyorum” diyerek başlattıkları açlık grevinin 61'inci gününü geride bırakan Gülmen ve Özakça için "Bu ülkenin yönetimine talip olmuş ve görevlendirilmiş bütün yetki sahiplerinden rica ediyorum: Lütfen bir dinleyiniz, seslerine kulak veriniz" ifadelerini kullandı.

sezenaksu.com.tr’de “Hayatlarından Vazgeçiyorlar” başlığıyla yayımlanan açıklama şöyle:

Bu ülkenin büyük zorluklarla yetişmiş iki genç öğretmeni Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 60 gündür açlık grevindeler. Hayatlarından vazgeçiyorlar. Hiçbir fikrî ayrılığın ve fikirsel mücadelenin bedeli hayat olamaz.

Kendimize ve birbirimize vereceğimiz en temel hak, yaşamak ve yaşatmak. Gözümüzün önünde eriyip giderlerse, bu günahtan hangimiz azade kalabiliriz?

Bu ülkenin yönetimine talip olmuş ve görevlendirilmiş bütün yetki sahiplerinden rica ediyorum: Lütfen bir dinleyiniz, seslerine kulak veriniz.

Sezen Aksu