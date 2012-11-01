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Açlık grevi yapana neden ceza veriliyor?

CHP milletvekilleri tarafından hazırlanan Cezaevi İnceleme Raporu'nda açlık grevine katılanlara idari cezalar verildiği belirtildi. Cezaların dayanağı ise Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkında Kanun

01 Kasım 2012 15:06

CHP milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Melda Onur, Nurettin Demir, Veli Ağbaba tarafından basına sunulan raporda açlık grevine katılan tutuklu ve hükümlülerin iaşe bedellerinin kesildiği, hücre cezası uygulandığı ve cezaevi bünyesinde etkinliklere katılamama cezası verildiği ifade edildi.

1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren yasa 2000 yılında yaşanan ölüm orucu eyleminin ardından cezaevlerinde açlık grevi eylemlerinin yaygınlaşmasının engellenmesini amaçlıyordu. Yasanın 40. maddesinin (g) fıkrası açlık grevine katılan tutuklu ve hükümlülerin " bir aydan üç aya kadar süreyle kurumun kültürel ve spor etkinliklerine katılmaktan yoksun bırakılması"nı öngörüyor.

Yasanın 44. maddesinin (m) fıkrası ise "Hükümlü ve tutukluların beslenmelerini engellemek, açlık grevine ve ölüm orucuna teşvik veya ikna etmek, bu yolda talimat vermek" suçunu işleyenlerin bir günden yirmi güne kadar süreyle " açık havaya çıkma hakkı saklı kalmak üzere, geceli ve gündüzlü bir hücrede tek başına tutulması ve her türlü temastan yoksun bırakılması"nı öngörüyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açlık grevindekilerin sağlık durumunun izlendiği ve gerekirse müdahale edileceği açıklaması da yine aynı yasanın 82. maddesine dayanıyor. Yasa maddesinde  "Beslenmeyi reddederek açlık grevi veya ölüm orucunda bulunan hükümlülerden, birinci fıkra gereğince alınan tedbirlere ve yapılan çalışmalara rağmen hayatî tehlikeye girdiği veya bilincinin bozulduğu hekim tarafından belirlenenler hakkında, isteklerine bakılmaksızın kurumda, olanak bulunmadığı takdirde derhâl hastaneye kaldırılmak suretiyle muayene ve teşhise yönelik tıbbî araştırma, tedavi ve beslenme gibi tedbirler, sağlık ve hayatları için tehlike oluşturmamak şartıyla uygulanır."

Türk Tabipleri Birliği ise eylemcilere zorla müdahalenin sonuçlarının ağır olacağını ve ölümlere yol açabileceğini ifade ediyor

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