T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

“Acıyı güzelleştiren kadın”, İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE'de geniş bir dinleyici kitlesine sahip İsrailli şarkıcı Yasmin Levy, 23 Aralık'ta İstanbul’da konser verecek

27 Eylül 2017 15:09

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE\'de geniş bir dinleyici kitlesine sahip İsrailli şarkıcı Yasmin Levy, 23 Aralık\'ta İstanbul’da konser verecek.
Ladino müziğinin sıra dışı yorumcusu Yasmin Levy, Piu Entertainment ve 73 Organizasyon işbirliği ile 23 Aralık’ta Zorlu PSM\'de sevenleriyle buluşacak. “Acıyı güzelleştiren kadın” olarak tanımlanan şarkıcı, Latin ve Sefarad müziğinden İspanyol flamenkosuna, Arjantin tangosundan Portekiz fadosuna kadar dünyadaki birçok müzik türünü harmanlayarak, Türk ezgileriyle de dinleyicilerini farklı bir müzikal yolculuğa çıkaracak.
6 yaşında piyano çalmayı öğrenen ve 21 yaşında izleyici karşısına çıkan Yasmin Levy, WOMEX 2002’de ilk kez uluslararası arenada boy gösterdi. Buika, Ömer Faruk Tekbilek, Enrico Macias, Yiannis Kotsiras, Eleni Vitaly, Natacha Atlas, Montse Kortes, Kubat ve İbrahim Tatlıses’in de aralarında olduğu birçok isimle çalışan Levy, batı müziği enstrümanlarıyla doğunun ritimlerini harmanlayarak benzersiz bir tarz oluşturuyor.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Orhan SENCERDHATÜRKİYEYasmin LevyAralıkLadinoYasmin Levy Piu EntertainmentOrganizasyonAralıkta Zorlu PSMLatinSefaradArjantinPortekizTürkYasmin Levy WOMEXBuikaFaruk Tekbilek Enrico Macias Yiannis Kotsiras Eleni Vitaly

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24