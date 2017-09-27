“Acıyı güzelleştiren kadın”, İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE\'de geniş bir dinleyici kitlesine sahip İsrailli şarkıcı Yasmin Levy, 23 Aralık\'ta İstanbul’da konser verecek.

Ladino müziğinin sıra dışı yorumcusu Yasmin Levy, Piu Entertainment ve 73 Organizasyon işbirliği ile 23 Aralık’ta Zorlu PSM\'de sevenleriyle buluşacak. “Acıyı güzelleştiren kadın” olarak tanımlanan şarkıcı, Latin ve Sefarad müziğinden İspanyol flamenkosuna, Arjantin tangosundan Portekiz fadosuna kadar dünyadaki birçok müzik türünü harmanlayarak, Türk ezgileriyle de dinleyicilerini farklı bir müzikal yolculuğa çıkaracak.

6 yaşında piyano çalmayı öğrenen ve 21 yaşında izleyici karşısına çıkan Yasmin Levy, WOMEX 2002’de ilk kez uluslararası arenada boy gösterdi. Buika, Ömer Faruk Tekbilek, Enrico Macias, Yiannis Kotsiras, Eleni Vitaly, Natacha Atlas, Montse Kortes, Kubat ve İbrahim Tatlıses’in de aralarında olduğu birçok isimle çalışan Levy, batı müziği enstrümanlarıyla doğunun ritimlerini harmanlayarak benzersiz bir tarz oluşturuyor.

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