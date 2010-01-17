T24-

Ekonomik kaygılar artıyor

Açılıma destek yüzde 30

Ipsos KMG’nin “Türkiye’de Yaşam Tarzları ve Trendler” araştırmasının sonuçlarına göre oluşturduğu 5 toplumsal grup arasında demokratik açılıma en düşük destek kentli ve modern gruptan geldi. AKP’ye en yakın gruplardan biri olan ‘kentli gelenekçiler’ ise bu konuda CHP’li ‘kentli modernlerle’ hemfikir oldu. Bilgi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Halil Nalçaoğlu’nun yönetiminde yapılan araştırma, açılımın en büyük destekçisinin ‘kırsal statükocular’ olduğunu ortaya koydu.Ipsos KMG CEO’su Vural Çakır’ın verdiği bilgiye göre 34 ilde, 16 bine yakın örneklemle yapılan araştırma Türkiye’de yaşayanları, ‘kentli modernler’, ‘kentli gelenekçiler’, ‘kırsal statükocular’, ‘kırsal kayıtsızlar’ ve ‘tutunamayan yurttaşlar’ olarak 5 gruba ayırıyor. Nalçaoğlu, bu gruplardan kentli gelenekçilerle kırsal statükocuların AKP’nin, kentli modernlerin ise CHP’nin tabanı olduğunu tahmin ettiğini söyledi.Doç. Dr. Halil Nalçaoğlu da şunları söyledi:“Toplum siyasi görüş açısından ayrışsa da ekonomik kaygılar artıyor. Emeklilik endişesi 2005’ten bu yana yüzde 47’den yüzde 51’e, ailenin geleceğine dair endişe ise aynı dönemde yüzde 55’ten yüzde 62’ye yükseldi.” Araştırmanın bazı sonuçları şöyle:“Dini inanç hayatıma yön veriyor” diyenler 2005’te yüzde 67 iken, 2007’de yüzde 72, 2009’da ise yüzde 66 oldu. “Askerler bağımsızlığımızın ve toplumsal düzenin güvencesi” düşüncesine“Katılıyorum” diyenlerin oranı yüzde 85 oldu. Bu oran 2005’te yüzde 92, 2007’de ise yüzde 91’di.Araştırmaya göre Türkiye’de yaşayanların yüzde 30’u demokratik açılıma, yüzde 21’i de Kürtçe eğitime destek veriyor.Türkiye’nin yükselen yeni orta sınıfı diye tanımlanan kentli gelenekçiler, geleneksel değerlere bağlılıklarıyla dikkat çekiyor. Ekonomik ve sosyal gidişten fazlaca memnun değiller ve demokratik açılıma destek vermiyorlar. Bu grubun AKP’nin tabanını oluşturan gruplardan biri olduğu tahmin ediliyor.AKP’nin tabanının bir parçası olduğu tahmin edilen kırsal statükocular, ekonomik ve sosyal gidişattan en memnun grup.CHP’nin tabanı olduğu tahmin edilen kentli modernler, Marmara ve Ege’de yaşıyor, gazete okuma, internet ve kredi kartı oranı yüksek.Türkiye’yi ilgilendiren konularda suya sabuna dokunmayı sevmeyen kırsal kayıtsızlar, sorulara ya nötr yanıt verdi ya da muhalefet etti.Ağırlıklı olarak Kürtlerden oluşan tutunamayan yurttaşlar, başka ülke veya başka şehirde yaşama eğilimi en yüksek grup.