Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Dr. Şeref Özer, işsizlik oranlarının ürkütücü bir düzeye ulaştığını ve ruhsal sorunların ürkütücü boyuta geldiğini açıkladı. Her bireyin mutlaka psikiyatriste gitmesi gerektiğini vurgulayan Özer, "Acil önlem alınmalı" dedi.



Özer yaptığı açıklama şunları söyledi:



"Bugün açıklanan TUİK rakamları işsizlik oranlarının ürkütücü bir düzeye ulaştığını gösteriyor. Kasım-aralık-ocak ayları işsizlik oranlarının ortalaması %13.6 ile rekor düzeye çıkmış ve basında tartışılmıştı. Kayıtlı işsiz sayısının 3.2 milyona ulaşmıştı. Türkiye işsizlikte dünya dördüncüsü olarak tarihteki yerini almıştı. Kentteki işsizlik 15.4'e ulaşırken, tarımda bu oran %27.3 olmuştu. Asıl dramatik tablo genç nüfustaydı. 18.7 olan genç işsizliği yaklaşık 7 puan artarak %25.6'ya çıkmıştı. İşsizlerin büyük oranının da son 6 ayda işini yitirenler oluşturmuştu. Bu gün bu sayıların daha da arttığını görüyoruz.



'Şimdi durum daha can alıcı '



Şimdi durumun daha ürkütücü ve daha can alıcı olduğunu söylemeliyiz. Bugün TUİK'in açıkladığı rakamlar rekorun kırılmaya devam edeceği izlenimi veriyor. Geçen yılın ocak ayında %11.6 olan işsizlik oranı, bu yılın ocak ayında işsizlik %15.5 'e ulaşmış durumda. 3 milyon 650 bin kişi yeni işsizler ordusunu oluşturuyor. Bu genç nüfusta ve kent nüfusundaki işsizlik oranlarının daha da arttığını gösteriyor. Kentlerdeki işsizlik oranının yüzde 13'ten yüzde 17.2'ye çıktığını görüyoruz. Kayıt dışı çalışmanın da arttığını, %40'ları aştığını belirtmeliyiz. Sonuçlar ayrıca var olan istihdam biçiminin ucuz emek sömürüsünü içeren güvencesiz bir çalışma biçimine dönüştüğünü gösteriyor.



Alkol ve madde kullanımı artabilir



Tüm bu veriler işsizliğe bağlı ruhsal sorunların giderek artacağını gösteriyor. Bu verilerden depresyon ve anksiyete bozukluklarının yaygınlığının katlanarak artacağını, insanların sıkıntı ile başa çıkmak için alkol ve madde kullanımına yöneleceğini, öfkenin dışa vurumu ile ilgili sorunların artacağını, şiddet davranışlarının ortaya çıkma riskinin arttığını söyleyebiliriz. Söyleyebileceğimiz bir diğer önemli nokta da işni kaybedenlerin iş bulma umudunu yitirmeleriyle bağlantılı depresyon ve çaresizlik duygularıdır.



Türkiye Psikiyatri Derneği 6 aydır uyarıyor



Türkiye Psikiyatri Derneği aralık ayından bu yan işsizliğin yaratacağı ruhsal sonuçlar, ruhsal bozukluklar ile ilgili olarak yayınladığı basın bültenleri, basın açıklamaları, basın toplantıları aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'nı ve ilgili tüm kurumları uyarmayı sürdürüyor. Tüm uyarılarımıza karşın bugüne dek bu yönde bir girişim olmadığını üzülerek görüyoruz. Ruhsal sorunların artması, hem iş bulma umudunun yitimi hem de işini kaybetmeye ilişkin kaygı, bunun kaynaklarına yönelen öfkenin ve toplumsal tepkilerin ortaya çıkması riskini artıracaktır.



Sorunların daha acı sonuçlara yol açmadan çözülmesine adım atmak daha önce de vurguladığımız gibi işsizlere yönelik sosyal politikaların geliştirilmesi, hızla uygulanması, işsizlere verilen işsizlik yardımının süresinin uzatılması, sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalarının sağlanması, işsizlerin ailelerine ve çocuklarına yönelik temel yaşam gereksinimlerinin sağlanması, Sağlık Bakanlığı ve diğer sağlık kuruluşları öncülüğünde ruhsal destek ünitelerinin kurularak hızla yaşama geçirilmesi, yaygınlaştırılmasıdır. Bu krize müdahale sürecinin ana aktörü başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin bir meslek örgütü olarak gereken desteği vermeye hazır olduğunu yeniden vurgulamak isteriz. "