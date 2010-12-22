-AÇIKÖĞRETİMDE MAZERET KAYITLARI CUMA BİTİYOR ESKİŞEHİR (A.A) - 22.12.2010 - Anadolu Üniversitesinin (AÜ) açıköğretim, iktisat ve işletme fakültelerinde öğrenim görenlerin mazeretli kayıt yenileme işlemleri 24 Aralıkta sona erecek. AÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, açıköğretim sistemine göre öğretim yapan açıköğretim, iktisat, işletme fakültelerine kayıtlı öğrencilerin, 2010–2011 öğretim yılı kayıt yenileme işlemleri dün sona erdi. Mazeretli olanlar ise kayıtlarını 24 Aralıka kadar yeniletebilecek. Bu tarihten sonra hiçbir mazeretle kayıt yenileme işlemleri yapılmayacak. Kayıt yeniletmek isteyen öğrenciler 2010–2011 öğretim yılı öğretim gideri ve cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkı payı 1. taksit ödemelerini 24 Aralıka kadar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla Vakıfbank şubelerinden yapabilecekler. Geçmiş öğretim döneminden borcu olup sadece bu borcu ödeyen öğrencilerin 2010–2011 öğretim yılı kaydı yenilenmeyecek.