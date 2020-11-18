Açıköğretim sınavı online yapılacak

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri ile örgün eğitim güz yarıyıl dönem sonu sınavlarını çevrimiçi gerçekleştirecek.

Rektörlük, sınavların, pandemi nedeniyle yine internet üzerinden yapılacağını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu, öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi."

Açıklamada, sınav uygulamasına ilişkin detayların daha sonra 'anadolu.edu.tr' ve üniversitenin sosyal medya hesaplarından açıklanacağı belirtildi.