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Kültür-Sanat

'AçıkhavADA Sinema', Selvi Boylum Al Yazmalım ile başladı

17 Temmuz 2020 17:52

İstanbul Büyükada'da Faytoncular Meydan’ında gerçekleşen 'AçıkhavADA Sinema gösterimleri', Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, müzisyenler Cahit Berkay, Taner Öngür ve yönetmen Kaan Müjdeci’nin katılımıyla 16 Temmuz akşamı başladı.

Gösterimlerin ilki, Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin’in başrollerini paylaştığı, yönetmen Atıf Yılmaz filmi olan “Selvi Boylum Al Yazmalım” ile yapıldı.

Pandemi koşullarına uygun şekilde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül yaptı. Konuşmanın ardından Selvi Boylum Al Yazmalım filminin müziklerini yapan Cahit Berkay ve Taner Öngür mini bir konser verdi.

Gösterimler yaz boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar düzenlenmeye devam edecek.

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