Açık Radyo’nun kurucularından Cem Madra hayatını kaybetti

Açık Radyo’nun kurucularından, yazar ve akademisyen Ömer Madra’nın oğlu etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra hayatını kaybetti.

Açık Radyo'dan yapılan açıklamada, "Radyomuzun kurucularından, programcımız, dostumuz, etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Açık Gazete ve Bosna Savaşı sırasında yaptığı Bosna Günlüğü programı başta olmak üzere Açık Radyo'ya sayısız katkıda bulunmuş olan dostumuzun ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Cem Madra, “Sulukule’nin Son Günleri” belgeseline imza atmıştı.

Cem Madra'nın ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zülfü Livaneli; "Haber beni şoka uğrattı. Yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Huzur içinde uyusun." ifadelerini kullandı.

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo ise; "Çok çok üzgünüm Cem... İyi ki tanıdım, iyi ki arkadaşım oldun... Cıvıl cıvıl bir mahallenin rant uğruna vahşice yıkımına kameranla tanıklık ederken, incitmeden kimseyi, sessizce çektin sokaklarında olanı biteni. Öyle de çekip gittin... Huzur içinde uyu..." diye yazdı.