Açık Radyo, Hollanda Prince Claus ödülünü aldı

T24 Haber Merkezi

Açık Radyo, Hollanda Prince Claus Kültür ve Kalkınma Fonu tarafından 1997 yılından bu yana “kültürel faaliyetleriyle içinde bulundukları topluma olumlu yönde etkide bulunan” kişi, grup ya da kuruluşlara verilen Prince Claus Ödülü’nü aldı.

Online olarak gerçekleştirilen ödül töreninde Açık Radyo'nun ödülü alma sebepleri şöyle sıralandı:

-Tartışmalı konulara, karşıt görüşlere ve dürüst eleştirel tahlillere yer veren, bilgi açısından zengin, eğlendirici ve esinlendirici programlar düzenlediği;

-Çoğulcu demokrasi, hukuk devleti, evrensel insan hakları ve temel özgürlüklere dayalı ilkeleri el üstünde tuttuğu;

-Alternatif, marjinalleştirilmiş ve azınlık seslerinin duyulmasını mümkün kılan bir diyalog ve görüş alışverişi alanı sunarak kendi topluluğunu ve sivil toplumu temsil ettiği, onlara hizmet verdiği ve onları güçlendirdiği;

-“Yalan haber”lerin ve yanıltıcı medyanın yaygınlaştığı bir dönemde gazetecilik dürüstlüğünü ve ahlakını yılmaz bir şekilde savunduğu;

-Günümüzün dijital evreninde bile radyonun, toplumsal ve siyasi değişim için herkesin beğenisini kazanan etkili bir yayın organı olmaya devam ettiğini açıkça gösterdiği;

-Çoklu perspektiflere açık olmanın ve muhalif fikirlere saygı göstermenin, hakiki demokrasinin yegâne gerçek ve hayatî temelini oluşturduğunu vurguladığı ve

-Karmaşık bir ortamda sürdürülebilir ve bağımsız medya için bir model oluşturarak özgür ve açık bir sesin öncülüğünü yapmakta ve sürdürmekte dikkate değer bir sağlamlık gösterdiği

için bu ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Kurucularından Ömer Madra ve Açık Radyo ekibi

57'inci ödül

Türkiye’den daha önce Hasan Saltık, Halet Çambel ve Gülsün Karamustafa Prince Claus Ödülü’ne layık görülmüştü.

Bu, yayına geçtiği 1995 Kasım tarihinden bugüne kadar Açık Radyo’nun ve onun programcılarının uluslararası ve ulusal alanda layık görüldükleri 57. ödül oluyor.

Açık Radyo nedir?

13 Kasım 1995'te yayına geçen Açık Radyo, İstanbul ve çevresine yayın yapan "bölgesel" bir radyo istasyonu.



Ayrıca, çok ortaklı bir Anonim Şirket, ama, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar gibi çalışıyor. Hissedarların her birinde “ortaklık belgesi” olarak müteveffa ressam ve heykeltıraş Abidin Dino'nun –1’den 100’e kadar numaralanmış– “Tuğralar” serisi litografilerinden biri var. Belgenin arkasında şu ibare yer alıyor: “Özgür, bağımsız, demokratik, haysiyetli, duyarlı ve sıradışı bir radyo kurma projesine, 1995’te verdiğiniz desteğin Türkiye’de yeni projelere örnek olması dileğiyle...”

25 yıllık yayın hayatı içinde, toplumun çeşitli kesimlerinden ve meslek dallarından gelen ve yaşları 9 ile 80 arasında değişen 1277 programcı, 1169 programa imza attı. Haftada 7 gün 24 saat yayın yapan Açık Radyo’da halen her hafta 212 programcı, 144 ayrı sözel ya da müzikal program yapıyor. Programcıların ortak özelliği, hemen tümünün (% 98,4) gönüllü olması.

Yayınlarının yaklaşık yüzde 65’ini müzik, yüzde 35’ini de sözel programların oluşturduğu Açık Radyo neredeyse dünyanın bütün müziklerini çalmayı; kültürlerini, dillerini, fikirlerini, ritmlerini, hayat tarzlarını kapsamayı hedefleyen; savaş ve barış, demokrasi ve temel haklar, gezegenin geçmişi ve geleceği gibi kozmik ve evrensel meseleleri konuşan bir radyo: Yani “Kâinatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo”.