'Açık parfüm kalıcı rahatsızlıklara yol açabilir'



Isparta Gülkent Devlet Hastanesi cildiye uzmanı Dr. Şennur Muhtar Tüz, hemen her köşe başında açılan büfelerde satılan açık parfüm konusunda uyardı. Bu parfümlerin nerede ve hangi şartlarda üretildiğini bilinmediğini kaydeden Dr. Tüz, açık parfümlerin sağlık açısından risk oluşturduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı onayı bulunmayan parfümlerin ucuz olması nedeniyle tercih edildiğine vurgu yapan Dr. Tüz, "Açık satılan parfüm kesinlikle kullanılmamalı. Sağlık Bakanlığı'nın onay bulunmayan bu ürünler kalıcı rahatsızlıklara yol açabilir" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, sahte parfüm üretiminin, orijinal parfüm üretimi kadar yaygınlaştığına dikkati çeken Dr. Tüz, "Çok ucuza satıldığı için tüketiciyi cezbediyor. Ama sanıldığı kadar masum değiller. Kesinlikle kontrolsüz bir şekilde üretiyorlar. İçinde kullanılan kimyasalların ne oranı belli ne de maddesi. İçerisinde 500'ün üzerinde madde olduğu söyleniyor. Bu tür ürünler sağlık açısından tehlikeli" diye konuştu.

Yan etkileri çok fazla

Bu ürünlerin cilde temas etmesi halinde kısa ve uzun vadede birçok yan etkisinin ortaya çıkacağını aktaran Dr. Tüz, "Cilde temas etmemesi gerekiyor. Kısa vadede birinci derece yanık, kızarıklık, yanma, şişlik, kaşıntı gibi yan etkileri oluşuyor. Uzun vade de ise ciltte kahverengi lekelenmelere yol açıyor. Özellikle cilde güneş ışınlarının da temas etmesiyle bu lekelenmelerin tedavisi daha da güçleşiyor" dedi.

Hastalık etkileteci

Açıkta satılan ucuz parfümlerin bazı hastalıklara zemin hazırlayıcı ve var olan hastalıkları tetikleyici olabildiğini anlatan Tüz, şöyle konuştu:

"Nefes yoluyla hatta solunum problemlerine bile neden oluyor. Parfüm kullanılmasını aslında biz cildiye uzmanları önermiyoruz. Özellikle cilde sıkılmasını hiç önermiyoruz. Kullanılacaksa da giysinin üzerine sıkılmalı. Kendim çok ender kullanıyorum. Giysinin üzerine nefesimi de daraltmayacak şekilde uzaktan sıkarak kullanıyorum"