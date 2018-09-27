Açık otopark yapılması planlanan Yedikule Bostanları'na asfalt dökümü başladı; halk tepkili

Yıllardır yapılaşma tehdidi altındaki tarihi Yedikule Bostanları şimdi de açık otopark yapılıyor. Tepkiler sebebiyle çalışmalarına gece başlanan otoparka karşı, bostana ve tarihi surlara sahip çıkmak isteyen vatandaşlar bölgede toplandı. Bostanlara dökülen asfaltı kazmalarla sökmeye çalışan halk, polisin ve zabıtanın kendilerini engellemeye çalışmasına da tepki gösteriyor.

Birgün'den Demet Sargın'ın haberine göre durumu engellemek ve protesto etmek isteyen yaşam savunucuları polis ve zabıta tarafından engellendi. Orada bulunan isimlerden CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever yaptığı açıklamada, “İBB Meclisi’nden de Fatih Meclisi’nden de geçmiş böyle bir plan yok. Burada fiili bir durum yaratılmak isteniyor” dedi.

Uzun süredir yapılaşmaya açılmak istenilen Yedikule Bostanları bu sefer de otopark tehdidiyle karşı karşıya. Tepkilere sebep olan projeye karşı gelen insanları engellemek için çalışmalarına gece başlanan otoparka karşı bugün onlarca kişi Yedikule Bostanları önünde buluştu. Polis tarafından protestoları engellenen yurttaşlar, zabıta ekipleri tarafından da zor kullanılarak alandan dışarı çıkarıldı.

Çalışmaların başlaması üzerine bölgeye giden CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever duruma tepki gösterdi. Yapılan çalışmanın fiili bir durum oluşturmak üzere yapıldığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) de Fatih Belediyesi’nden de konuyla ilgili bir karar geçmediğini söyleyen Gülsever şöyle konuştu:

“Polis çalışmalara itiraz eden arkadaşlarımızı buradan uzaklaştırdı, insanların içeri girmesine engel oldu. Asfalt dökümü yapıldı ve buraya halkın giriş çıkış yapabileceği yol kapatıldı. Bir yanıyla ayrıcalıklı bir zümrenin yaşadığı Fatih Konakları’na bir yanıyla da İBB’ye hizmet edecek bir otopark için kentin tarihi surlarına, şehrin kent bostanlarına, yeşil alanlarına kıyıyorlar. Burası İstanbulluların nefes alacak alanı olarak kalmalı. Bu şekilde düzenlenmeli. Burası için çok mücadele ettik ama görüyoruz ki kafalarına bir şey koymuşlar ve bunu tüm tahribata rağmen yapacaklar. Gece herkes uyurken gizlice çalışmalara başlamışlar.”