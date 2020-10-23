Açık Öğretim Lisesi mezuniyet kredi puanı düşürüldü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ile ilgili yaptığı açıklamada "Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin 170 krediyle mezun olabileceklerini açıkladı. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin mezun olması için toplam kredinin en az 192 olması gerekiyordu.

Selçuk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimizin azmini ve hayallerini biliyoruz. Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun."