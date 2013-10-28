Açık lise sınavlarında hatalar paspasın altında!

Milli Eğitim Bakanlığı’nda Açık Öğretim Lisesi sınavlarını düzenleyen birimlerin iç yazışmaları, bu sınavlarda binlerce adayın sınav sonucunun değerlendirme birimlerine gönderilmediğini, ayrıca yaşanan ‘elektrik kesintileri’ nedeniyle de gönderilen çok sayıda sonucun hatalı okunduğunu ortaya koydu. İlgili birimler, sürekli yaşanmasına karşın bir türlü önlem almadıkları ‘hata’lara güç kaynağındaki ‘kesintileri’ gerekçe gösterirken, çözümü ise adaylara ‘geçer’ not verip konuyu kapatma yönteminde buldu.

Radikal'den Can Güleryüz'ün haberine göre, son kez yapılan Seviye Belirleme Sınavı’ndaki Fransızca ve Almanca test yanıtlarının İngilizce cevap anahtarıyla değerlendirilmesi gibi ‘tarihi bir hata’ya imza atan Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi sınavlarında da iş ve işlemleri ‘hatasız’ sonuçlandıramıyor. Bu liselerin önemi ‘4+4+4’ değişikliği kapsamında zorunlu hale gelen 12 yıllık eğitimin son 4 yılının Açık Öğretim Liseleri’nde tamamlanabilecek olması nedeniyle artmıştı. Ancak açık liselerin iş ve işlemleri ile sınav organizasyonunu yürüten MEB’in Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasındaki resmi yazışmalar bir skandalı ortaya çıkardı.

Buna göre 2012-2013 öğretim yılı I. Dönem Sınavı sonrası YEĞİTEK Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Birimi’nden 8 bin 716 adayın bazı derslere ilişkin sonuçları, gönderilmesi gereken Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne yollanmadı. Bu durum ancak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün YEĞİTEK’i uyarması sonrası ortaya çıktı. 11-12 Mayıs 2013 tarihinde yapılan II. Dönem Sınavı sonrası da 27 adayın sonuçları ‘hata’nın daha sonra fark edilmesinin ardından ikinci kez değerlendirmeye alındı.

YEĞİTEK’te sınavlar nedeniyle yaşanan sorunlar yüzünden kısa bir süre önce üst düzey değişiklik olmasına karşın yeni gelen Grup Başkanvekili Mustafa Nadir Çalış döneminde de aynı sorunlar yaşanmaya devam etti.

Sonuçlar hatalı

Mustafa Nadir Çalış, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne 8 Ağustos 2013 tarihinde kendi imzasıyla yazdığı yazıda ‘hatalı’ işlem yaptıklarını ifade etti. Çalış, sayı vermekten kaçınarak ‘bazı adayların’ cevap kâğıtlarını yeniden değerlendirip yolladıklarını bildirdi.

Aynı yazıda bir ‘hata’ daha yapıldığı itiraf edilerek, ‘Seçmeli Dil ve Anlatım-5’ dersinin cevap anahtarının değiştirilmesinin yeni değerlendirmeyi zorunlu kıldığı vurgulandı. Sistem açısından, cevap anahtarında sonradan yapılan bir ‘değişiklik’ işlerin baştan nasıl ‘yanlış’ yapıldığına önemli bir gösterge olarak değerlendirildi. Söz konusu ‘Seçmeli Dil ve Anlatım-5’ dersi cevap kâğıtlarında ‘hata’ yapılan 382 aday için bulunan çözüm ise hepsine ‘geçer not’ olan 45 puan verilerek konunun kapatılması oldu. Bunun nedeni, ‘Seçmeli Dil ve Anlatım-5’ dersinden sınava giren öğrencilerin ‘hata’nın fark edildiği tarihte üniversite sınavına girmiş olmaları. Yani sonradan fark edilen ‘hata’nın ‘doğru’ şekilde düzeltmesi de yeni sorunları beraberinde getirecekti.