"Açık Havada Sinemada" Adalar'da başlıyor: Etkinlik 9 gün sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenlediği ‘Açık Havada Sinemada’ etkinliği, 28 Ağustos’ta Adalar’da başlıyor. Birçok film gösteriminin yanı sıra yönetmenlerle söyleşilerinin de yer aldığı etkinlik 9 gün sürecek.

İBB Kültür Daire Başkanlığı'nın düzenlediği Açık Havada Sinemada etkinliği, Büyükada Atatürk Meydanı ve Heybeliada Değirmenburnu Mesire Alanı’nda 28 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında Film Koop iş birliği ile yapılacak. Açık Havada Sinemada etkinliğinde, film gösterimleri ile birlikte yönetmenlerle söyleşiler de yer alacak.

Etkinlikte, aralarında Türkiye’de ilk gösterimini yapacak olan Alman yapımı animasyon filmi Pişiriciler’den 77. Venedik Film Festivali’nde İtalyan Film Eleştirmenleri Birliği (SNCCI) tarafından düzenlenen Uluslararası Eleştirmenler Haftası bölümünde en iyi film seçilerek Büyük Ödül'ün sahibi olan Azra Deniz Okyay’ın Hayaletler filmine, Hayao Miyazaki’nin anime filmi Küçük Deniz Kızı Ponyo’dan, Zeynep Dadak’ın 2020 yapımı Ah Gözel İstanbul’a ve Cannes Altın Palmiye ödüllü Ken Loach'ın Ben Daniel Blake’e kadar 12 filmden oluşan bir seçki yer alıyor.

Çocuklar film çeviriyor

Açık Havada Sinemada günleri kapsamında çocuklar için Büyükada’da 30 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında “Çocuklar Film Çeviriyor” sinema atölyesi düzenlenecek. Üç gün sürecek Stop Motion atölye çalışmalarına, 9-15 yaş grubu çocuklar katılabilecek. Her bir atölyeye 15 çocuğun katılabileceği etkinliğe kayıtlar, Büyükada Adalar İBB Ek Hizmet Binası’nda 27-28 Ağustos tarihlerinde alınacak.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik programı ile ilgili ayrıntılar İBB'nin Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarından takip edilebilecek.

28 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında yapılacak etkinliklerin programı şu şekilde:

Büyükada Atatürk Meydanı

28 Ağustos Cumartesi: 20.30 Kraliçe Lear / Yönetmen: Pelin Esmer Söyleşi: 19.30

29 Ağustos Pazar: 20.30 Ben Daniel Blake/ Yönetmen: Ken Loach

31 Ağustos Salı: 20.30 Küçük Şeyler/ Yönetmen: Kıvanç Sezer Söyleşi: 19.30

1 Eylül Çarşamba: 20.30 Locman / Yönetmen: Şükrü Alaçam Söyleşi:19.30

2 Eylül Perşembe: 20.30 Patrida /Yönetmen: Ayça Damgacı-Tümay Göktepe Söyleşi: 19.30

3 Eylül Cuma: 20.30 Pişiriciler / Yönetmen Ute von Münchow-Pohl

4 Eylül Cumartesi: 20.30 Merhaba Güzel Vatanım / Yönetmen: Cengiz Özkarabekir Söyleşi: 19.30, Cengiz Özkarabekir, Ahmet Ümit

5 Eylül Pazar: 20.30 Kaptan Fantastik /Yönetmen: Matt Ross

Heybeliada Değirmenburnu Mesire Alanı

1 Eylül Çarşamba: 20.30 Yuli / Yönetmen: Icíar Bollaín

2 Eylül Perşembe: 20.30 Küçük Deniz Kızı Ponyo/ Yönetmen: Hayao Miyazaki

3 Eylül Cuma: 20.30 Hayaletler/ Yönetmen: Azra Deniz Okyay Söyleşi: 19.30

4 Eylül Cumartesi: 20.30 Ah Gözel İstanbul / Yönetmen: Zeynep Dadak Söyleşi: 19.30