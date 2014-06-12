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Yaşam

Açık göz rengine sahip kadınlar, ağrıya daha dayanıklı

Yapılan bir araştırmaya göre, göz renkleri sağlık ve ruhsal durumla ilgili ipuçları veriyor

12 Haziran 2014 23:40

ABD'deki Pittsburgh Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, göz renginden stres ya da ağrıya duyarlılığın okunabileceğini gösterdi. Hamile Kafkas kadınlarının katıldığı araştırmada, açık göz rengine sahip kadınların (mavi veya yeşil) ağrıya daha dayanıklı, daha az stresli ve olumsuz düşünmeye daha az meyilli oldukları belirlendi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, araştırmada açık göz rengine sahip kadınların doğum sırasında daha az ağrı hissettikleri, daha az stresli oldukları görüldü. Araştırmaya imza atanlardan Dr. Inna Belfer, koyu ve açık göz rengine sahip kadınlar arasındaki farklılığın deri, saç ve göze rengini veren melanin adlı pigmentten sorumlu genlerden kaynaklanıyor olabileceğini vurguladı.

 

Mavi gözlülerde diyabet riski

 

Araştırmanın sonuçları Amerikan Ağrı Derneği'nin konferansında sunuldu. Daha önce İtalyan bilim adamlarının araştırması, mavi gözlülerde diyabet ve işitme sorunları riskinin daha fazla olduğunu ortaya koymuştu. Georgia ve Edinburgh üniversitelerinden bilim adamlarının araştırmaları ise mavi ya da yeşil gözlülerin alkol tüketmeye daha meyilli olduklarını ve göz hastalıklarına daha sık yakalandıklarını göstermişti.

 

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