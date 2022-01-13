Cumhuriyet Bayramı'ndaki konuşması nedeniyle açığa alınan kaymakam, vali yardımcısı olarak görevlendirildi

Ordu'nun Korgan ilçesinde, geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı törenindeki konuşması nedeniyle hakkında soruşturma açılıp açığa alınan Kaymakam Miraç Akbulut, Bartın Vali Yardımcısı görevlendirildi.

Ordu’nun Korgan ilçesine 2021 yılı Ağustos ayında atanan Kaymakam Miraç Akbulut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yaptığı konuşmasında, cumhuriyetin kazanımları anlatıp Atatürk’ün, “Türkiye şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar, memleketi olamaz. En doğru en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır” cümlelerini aktardı.

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Törenlere alkollü bir şekilde katıldığı iddia edilen Kaymakam Miraç Akbulut, hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma açıp açığa almıştı.

Vali yardımcısı olarak görevlendirildi

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman’ın haberine göre, hakkında açılan soruşturma sonucunda ceza almayan Kaymakam Akbulut, 1 Ocak itibariyle Bartın Vali Yardımcısı olarak geçici olarak görevlendirildi.

Kaymakam Akbulut’un, bir sonraki kararnamede yeni görev yerine atanacağı belirtildi.