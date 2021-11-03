CHP Milletvekili Adıgüzel: Korgan Kaymakamı Cumhuriyet Bayramı konuşması nedeniyle görevden alındı

Ordu’nun Korgan ilçesi kaymakamı Miraç Akbulut’un dün, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığı belirtildi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Bakanlığın Ağustos ayındaki kararnamesi ile ilçeye atanan Akbulut’un Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmasında Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu yaptığı için hakkında soruşturma açılıp görevden uzaklaştırıldığı iddia etti.

“Türkiye 'dervişler ülkesi' değildir demişti”

Milletvekili Adıgüzel, GazeteduvaR’a, yaptığı açıklamada törenlerde hiç bir aksaklık olmadığını Kaymakam Akbulut’un Atatürkçü bir kişi olduğunu söyleyerek, “Kaymakam Bey konuşmasında sıklıkla Atatürk, Cumhuriyet, Türk milleti vurgusu yaptı. Recep Tayyip Erdoğan’ın adını anmadı. Bir ara Atatürk’ün ‘Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz’ sözünü de kullandı. Kaymakamı AKP’liler şikâyet etmiş. Bu işin peşini bırakmayız” diye konuştu.

Yerel basında görevden alınması ile ilgili iddia arasında 29 Ekim Cumhuriyet kutlamalarının olduğunu yazdı. Ünyenet Haber Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çıkan bazı olaylar nedeniyle soruşma başlatıldığını ve bu soruşturma kapsamında Akbulut’un görevden uzaklaştırıldığını aktardı.