Acıbadem'de, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’nın kaçak yurt inşaatına direnen muhtarlığın tahliyesi istendi

İstanbul Acıbadem'de AKP’li Üsküdar Belediyesi tarafından Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’na tahsis edilen arsaya yapılan kaçak yurt inşaatı için muhtarlık ve mahalle sakinleri yıllardır direniyor. Kaçak yapıya karşı gelen muhtarlığa, Üsküdar Belediyesi tarafından 1 yıldır ödenek verilmiyordu. Bugün Üsküdar Belediyesi'nden muhtarlığa gelen son tebligatla yeni bir yer gösterilmeden muhtarlık binasının tahliyesi istendi.

Cumhuriyet'tenÜsküdar Belediyesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü, muhtarlık binasının üç gün içerisinde boşaltılmasını talep etti. Resmi tebligatın henüz tebliğ edilmediği kararda, muhtarlık binasının park yapım alanında kaldığı gerekçe gösterilerek, “Üsküdar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 04.02.2020 tarih ve E 3277 sayılı yazısı gereği, Üsküdar ilçesi Acıbadem Mahallesi 1093 ada 28 parsel bitişiğinde bulunan yeşil alan terkinde Şehit Mete Sertbaş Parkı yapımına başlanacağı için söz konusu park yapım alanında kalan muhtarlık binasını üç (3) gün içerisinde nüfus ve eşyadan boşaltılması hususu tarafınıza imza mukabili tebliğ olunur” ifadeleri kullanıldı.

"Binamızı terk etmiyoruz"

Acıbadem Muhtarı Semra Aydın'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Park yapımının planlanmasında muhtarlık binasıyla ilgili bazı söylentiler vardı ancak herhangi resmi bir görüşme yaşanmamıştı. Bugün zabıtalar tarafından getirilen karar yazısında yer gösterilmeden bize binamızı terk etmemizi söylüyorlar. Resmi tebligat henüz tebliğ edilmediği gibi yeni bir daire tutmamızı ve kira bedelini belirtmemiz de talep ediliyor. 1 yıldır ödeneğimizi vermeyen belediyenin kiramızı ödeyeceğini de beklemek gerçekçi olmaz. Biz binamızı terk etmiyoruz" dedi.

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