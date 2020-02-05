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Acıbadem'de, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’nın kaçak yurt inşaatına direnen muhtarlığın tahliyesi istendi

Acıbadem Muhtarı Semra Aydın, "Biz binamızı terk etmiyoruz" dedi

05 Şubat 2020 10:02

İstanbul Acıbadem'de AKP’li Üsküdar Belediyesi tarafından Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’na tahsis edilen arsaya yapılan kaçak yurt inşaatı için muhtarlık ve mahalle sakinleri yıllardır direniyor. Kaçak yapıya karşı gelen muhtarlığa, Üsküdar Belediyesi tarafından 1 yıldır ödenek verilmiyordu. Bugün Üsküdar Belediyesi'nden muhtarlığa gelen son tebligatla yeni bir yer gösterilmeden muhtarlık binasının tahliyesi istendi.

"Binamızı terk etmiyoruz"

Acıbadem Muhtarı Semra Aydın'ın konuya ilişkin  yaptığı açıklamada, "Park yapımının planlanmasında muhtarlık binasıyla ilgili bazı söylentiler vardı ancak herhangi resmi bir görüşme yaşanmamıştı. Bugün zabıtalar tarafından getirilen karar yazısında yer gösterilmeden bize binamızı terk etmemizi söylüyorlar. Resmi tebligat henüz tebliğ edilmediği gibi yeni bir daire tutmamızı ve kira bedelini belirtmemiz de talep ediliyor. 1 yıldır ödeneğimizi vermeyen belediyenin kiramızı ödeyeceğini de beklemek gerçekçi olmaz. Biz binamızı terk etmiyoruz" dedi.

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