Vakfa devredilen arazideki yurt inşaatına mahkeme 'dur' dedi; polisler, İBB yetkililerinin inşaata girmesini engelliyor

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'na devredilen TİBAŞ parkı arazisinde yapılan yurt inşaatının yargının durdurma kararına rağmen devam edilmesine tepkiler büyüyor. Avukat Onur Cingil, İBB yetkililerinin, emniyet müdürlüğü tarafından binaya sokulmadığını kaydetti. CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan, "İBB bunları tespit ediyor, mühürlüyor fakat ilginç bir irade bunu yok sayıyor, inşaata devam ediyor. İnşaat bitmek üzere" ifadelerini kullandı.

TİBAŞ tarafından park ve bitişiğindeki arazi, ‘park’ olarak kullanılmak için bedelsiz terk edildi. Ancak daha sonra, söz konusu arazinin AKP’li Üsküdar Belediyesi tarafından Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’na verildiği açığa çıktı. Bunun üzerine de vakfın alana yurt yapmasının önü açıldı. Bölge sakinleri, yurt inşaatını yargıya taşıdı. İstanbul 7. İdare Mahkemesi, yurttaşları haklı bularak, 25 Aralık 2019’da inşaatın ruhsatının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binayı mühürledi. Acıbadem sakinleri ise mühürlenmesine rağmen inşaatına devam edilen vakfa tepki için başlattıkları eylemi sürdürüyor. İBB yetkililerinin inşaatın durdurulmasına ilişkin içeri girme istekleri polislerce engellendi. Mahalleliler, mühürlü olmasına rağmen içeriye yapılan malzeme giriş çıkışını “Şantiye şefi dışarı” sloganını atarak protesto etti. Basının görüşme talebi üzerine ise vakıf yönetimi, hukuki açıdan haklı olduklarını öne sürdü, açıklama yapmadı.

"Emniyet müdürlüğü, belediye yetkililerini binaya sokmuyorlar"

BirGün'den Meral Danyıldız'ın haberine göre Avukat Onur Cingil, iki katın kaçak olarak inşa edildiğini belirtti: “Belediye’nin burayı hizmet adına kullanması gerekirken bir vakfa peşkeş çekiyor. Yürütmenin durdurma kararına rağmen belediye iskan verdi. İBB’ye yaptığımız ihbarlar sonucu buraya gelip mührün sökülüp sökülmediğine bakmak istediler. Fakat Üsküdar Emniyet Müdürlüğü binaya sokmadı. İBB yetkilileri içeride tespit yapamıyor fakat elimizdeki videolar inşa faaliyeti yapan işçileri gösteriyor. Devletin mahkemesini tanımayanlar bu kaçak inşaata devam ettiler. ”

"İnşaat bitmek üzere"

İBB İmar Müdürlüğü’nden Hasan Tan ise “İşçi arkadaşlarımızın burada işlerini devam ettirmemesi hususunda önlem alıyoruz” diye konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan da mahalle sakinlerine destek olmak için muhtarlığa geldi:

“Hukuksuzluklardan bir tanesini de burada yaşıyoruz. Binanın imar ve ruhsat işlemlerine aykırılık söz konusu. İBB bunları tespit ediyor, mühürlüyor fakat ilginç bir irade bunu yok sayıyor, inşaata devam ediyor. İnşaat bitmek üzere. İBB görevlileri mühür fekhinden sonra buraya geldiğinde, merkezi idarenin başka görevlileri tarafından, emniyet görevlileri tarafından engelleniyor. Giremezsiniz diyorlar. Bir kamu görevlisi diğer kamu görevlisinin görevini yapmasının önüne geçmiş oluyor. Bir kamu görevlisinin görevinin engellenmesi suç teşkil etmekte.”

Öte yandan İBB’nin iskânı iptal ettiği öğrenildi.