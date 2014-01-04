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Yaşam

Acı çekmemesi için genç oyuncu Huban Öztoprak uyutuldu

Oyuncu Huban Öztoprak'ın beyin ölümünün gerçekleştiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi

04 Ocak 2014 11:22


Kumbara Görsel Sanatlar Tiyatro Topluluğu adına oyuncu Vural Bingöl tarafından yapılan açıklamada, 28 Aralık 2013'te Marmaris'te geçirdiği trafik kazasına ilişkin basında ve sosyal medyada yanlış bilgilerin ve asılsız haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, olay günü havanın yağışlı olması nedeniyle, araçla yokuş yukarı çıkarken karşı yönden hızla gelen hafriyat kamyonunun virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek servis aracına çarptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oyuncu Huban Öztoprak, tam ortada oturduğu için yarayı alın bölgesinden aldı ve kafatasının alın bölgesi kırıldı. Bu sebepten dolayı beyninin tüm çehresinde ödem oluştu ve bu ödem beyine baskı yaptığı için aynı zamanda kılcal damarlarda ufak kanamalar başladı. Gözünü kaybettiği söylentileri yayılmış ama bu doğru değildir. Şu an doktorumuz böyle bir olayın net olmadığını belirtmiştir. Sol bileğinde bir kırık vardır ve bu alçıya alınmıştır. Suratının sol tarafında tam bir doku kaybı yaşandığı söylenmiş ama bu da doğru değildir. Sadece burnunun hizasında ve sol gözünün altında az bir doku kaybı vardır."

 

Acı çekmesin ödemi çabuk geçsin diye uyutuldu

 

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Öztoprak'ın komaya (bitkisel hayata) girdiği, hatta beyin ölümünün gerçekleştiği yönünde söylentilerin tamamıyla yanlış ve yalan bilgi olduğu vurgulanan açıklamada, "Huban arkadaşımızı doktorumuz 'acı çekmesin ve ödemi daha çabuk geçsin' diye ilaçla uyutmuştur. Beyin uyutulma esnasında fonksiyonlarını yitirdiği için arkadaşımız solunum makinesine bağlı durumdadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Öztoprak'ın gözünde herhangi bir refleks durumu veya ödemde bir azalma olduğu anda, solunumunu kendisi sağlar sağlamaz hemen ameliyata alınacağı ve tedavi sürecinin başlayacağı belirtilen açıklamada, kıpırdatılmasının hastaya zarar verebileceği kaygısıyla oyuncunun İstanbul'a nakledilemediği kaydedildi.

Oyuncunun kalbinin, böbreklerinin ve diğer iç organlarının çalıştığı aktarılan açıklamada, "Bu bizce olumlu bir durumdur ve Allah'ın izniyle en kısa zamanda iyileşip aramıza dönecektir" denildi.

 

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