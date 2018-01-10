'Acı alkol'e dava: İçki içme tercihine karışmaya hiçbir demokratik devletin yetkisi yoktur

Avukat Mehmet Ümit Erdem, alkolden alınan yüksek vergiler nedeniyle evde içki üretiminin yaygınlaşmasına müdahale amacıyla etil alkolün her 100 litresine 1.2 gram denatonyum benzoat katılmasına ilişkin yönetmeliğin iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması için bakanlığa dava açtı.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, söz konusu yönetmeliği 30 Aralık 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Düzenlemeye göre, evsel kullanım amaçlı etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisinde veya uygun distile alkollü içki üretim tesisinde 70 santilitre (cl) veya 1 litrelik cam şişelerde mutlak alkol miktarı üzerinden 100 litresine 1.2 gram denatonyum benzoat katılarak ambalajlanacak veya ambalajlı ithal edilecekti. Etil alkolün tadının acı hale getirildiği bu müdahale yüksek vergi nedeniyle etil alkolle evde içki üretimine müdahale olarak değerlendirilmişti.

Avukat Erdem, dilekçesinde alkol ile mücadelenin eğitim ile olacağına dikkat çekerek “İçki içmek bir tercihtir ve bu tercihe karışmaya hiçbir demokratik devletin yetkisi yoktur” dedi. Denatonyum benzoat “bitreks” olarak da biliyor. Az miktarda bile olsa karıştırıldığı maddeyi çok acı hale getiriyor.