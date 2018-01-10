Gıda Bakanlığı'nın etil alkole katmayı planladığı 'denatonyum benzoat' nedir?

Yüksek vergi nedeniyle evlerde etil alkol ile üretimi yapılan alkollü içeceklerin önüne geçmek için alkole denatonyum benzoat katılacak.

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İNTERNET kullanıcıların alkol fiyatlarının artması sonrası sıklıkla aradığı, "Evde alkol nasıl yapılır?" sorularının da denatonyum benzoatla sonu gelecek. Piyasadaki adı bitreks olan maddenin etil alkole katılması durumunda içimi kolay alkol, acı tadı yüzünden kullanılamayacak.

EVLERDE etil alkol ile üretimi yapılan alkollü içecek üretiminin artması üzerine, etil alkol üretim ve satışında düzenlemeye gidildi. Piyasaya arz edilen etil alkol etiketinde "gıda amaçlı kullanılması uygun değildir" ifadesi yer alması zorunluluğu getirildi.

VİKİPEDİA, denatonyum benzoat maddesini şu ifadelerle tanımlıyor:

"Etil alkol ve parfüm üretiminde kullanılan, ticari adı bitreks olan madde."

Alkole denatonyum benzoat katılacak

AYRICA piyasaya arz edilen etil alkolün içine belli oranda denatonyum benzoat katılacak.

BUNA göre, evsel kullanım amaçlı etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisinde veya uygun distile alkollü içki üretim tesisinde 70 santilitre (cl) veya 1 litrelik cam şişelerde mutlak alkol miktarı üzerinden 100 litresine 1,2 gram denatonyum benzoat katılarak ambalajlanacak veya ambalajlı ithal edilecek.

31 Mart sonrası satışı yasak

PİYASAYA arz edilen etil alkol etiketinde “Gıda amaçlı kullanılması uygun değildir” ifadesi yer alması zorunluluğu getirildi. Söz konusu ifadenin yer almadığı ve daha önce satışı yapılmış etil alkol ürünleri 31 Mart 2018'e kadar piyasada bulunabilecek.

Denatonyum benzoat nedir?

DENATONYUM benzoat etil alkol ve parfüm üretiminde kullanılan, ticari adı bitreks olan madde. 10 ppm kadar küçük seyreltmeleri bile çoğu insan için dayanılmaz ölçüde acıdır. Yenmesi uygun olmayan maddelerin yenmesini önlemek için caydırıcı ajanlar olarak kullanılıyor. Denatonyum denatüre alkol, antifiriz, tırnak yeme önleyiciler, solunum maskeleri, hayvan kovucular, sıvı sabunlar ve şampuanlarda kullanılır.

Evde rakı üretme imkânı kalmayacak

DENATONYUM benzoat maddesi katıldıktan sonra artık etil alkolden evde rakı üretme imkanı kalmayacak. Çünkü dünyada en acı kimyasal olarak bilinen bu madde insanın ağzında saatlerce süren acı ve ekşi bir tat bırakıyor. Etil alkole eklenen acı madde miktarı, 100 litrede 0.8 gram olan kolonyadaki acı maddeden yüzde 50 daha fazla. İnsan sağlığına zararı olmayan bu madde, genelde insanları kötü ve zararlı şeylerden uzak tutmak için kullanılıyor. Bu kimyasal, fare zehri ve antifriz gibi maddelerin içerisine konularak tadı acılaştırılıyor, böylece insanların zehirli maddeleri bilmeden yemesi ya da içmesi önleniyor. Bu aşırı acı madde, aynı şekilde tırnak yiyen çocukları bu alışkanlıktan uzaklaştırmak için de tırnağa sürülerek kullanılıyor. Bir teknoloji firması yeni geliştirdiği bir oyun kartuşuna, çocukların ağzına almasını önlemek için bu maddeyi sürmüş ve dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

HÜKÜMETİN alkol kullanımını yüksek vergilerle önlemeye çalışması, dar gelirli vatandaşları alternatif arayışlara itti. Hatta metil alkol yüzünden yoğun ölümler yaşandı. En sonunda ucuz alkolün kolay yolu, piyasada bugüne kadar gıda amaçlı kullanımına izin verilen etil alkolden rakı yapımında bulundu. Market ve eczanelerde satılan etil alkol evde suyla seyreltilip anason yağı ile aromalandırıldıktan sonra içerisine bir miktar şeker katılarak 15-20 dakika içerisinde kolaylıkla rakıya dönüştürülebiliyor. Piyasada örneğin 125 liraya satılan bir litre rakı bu yolla 25-30 liraya mâl edilebiliyordu. Hükümet hâlen 125 liraya satılan bir litre rakıdan 72 lira ÖTV, 19 lira da KDV olmak üzere toplam 91 lira vergi alıyor. Türkiye, yüzde 72.8'lik vergi oranıyla dünyada alkole en yüksek vergiyi uygulayan ülkeler arasında yer alıyor.