AÇEV yararına, 50 ünlü anne birarada



AÇEV yararına, 50 ünlü ve başarılı anne çocuklarıyla birlikte, fotoğraf sanatçısı Pemra Yüce’ye poz verdi.



Böylece, proje direktörlüğünü Banu Bildik’in yaptığı “Canım Annem” fotoğraf sergisi doğdu. Çekilen kareler, İstanbul’daki İstinye Park alışveriş merkezinin Meydan’ında 11 Mayıs’a kadar görülebilir. Sergiden elde edilecek gelir de, AÇEV’in “Güneydoğu Anadolu’da okuma yazma bilmeyen anne kalmasın” projesine aktarılacak.



Amaç; tanınmış, başarılı anneler aracılığıyla eğitime katkıda bulunmak ve sadece çocukların değil annelerin de eğitiminin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak. Katılan anneler arasında Tuğba Erbil, Sema Şimşek, Bennu Gerede, Ebru Cündübeyoğlu, Anjelika Akbar, Pınar Aylin, Ayşe Aydın, İnci Türkay, Vahide Gördüm, Esin Kıvırcık, Arzu Acar, Fem Güçlütürk, Özlem Gürses, Harika Uygur, Sinem Güven, Hediye Güral, Bige Duruga, Esra Solak, Özlem Özen, Şefika Alkaya yer alıyor.

Sergi boyunca, 7 -14 yaş arası çocukların katılabileceği bir fotoğraf yarışması da düzenleniyor. Konusu, çocukların gözü ile anneleri. Fotoğrafların teslim tarihi 8 Mayıs cuma. İlk üçe giren çocuklara fotoğraf makinesi hediye edilecek. Gönderilen tüm fotoğraflar, 10 Mayıs pazar günü yine İstinye Park Meydan’da sergilenecek.



Anneler ne diyor?



Fem Güçlütürk

İletişim Marka Danışmanı



Keşke cahillikten sadece cesaret doğsa. Ama bilgisizlik, eğitimsizlik bizi ileri değil geri götürüyor. Herkesin fikri var ancak bilgisi yok. Sadece okumakla bitmiyor iş tabii, bu eğitimde verilen bilgi ile ne yapılması gerektiğini de öğretmek gerek. Ancak ben kendi oğlumla birlikte 2 çocuk okutuyorum. Eğitimli ailelerin çok çocuk yapması mantığına hep ters düştüm. Eğitimli çoğunluk istiyorsak üreyip de boğaz eklemenin ne alemi var. İhtiyaç duyan, okumaya istekli ama imkanı olmayanlara el vermek daha akla yatkın.



Pınar Aylin

Şarkıcı



Bizler kendimiz gibi aydınlık çocuklar yetiştirirken aldığımız eğitimin ne derece önemli olduğunun bir kez daha farkına varıyoruz. Bu bir zincir ve bize düşen görev kendi halkalarımızı çoğaltmak ve sağlamlaştırmak.



Ebru Cündübeyoğlu

Oyuncu



Çocuklarımızın; kurşunların sadece kalemlerde olduğu, düşüncenin, bilgi, sevgi ve sözün hür, istenç yitimsiz bir ülkede ve beş duyunun hakkını veren bir doğada büyümesini istiyorum.



Sinem Güven

Model



Bir ülke, dünya üzerindeki itibarını, coğrafi konumundan çok etkinliğiyle sağlayabilir. Bu da ancak iyi eğitim almış bir toplumla gerçekleşebilir. Bizler de anne ve babalar olarak önce kendimizi, sonra da ileride yeni nesilleri yetiştirecek olan çocuklarımızı eğitmekle mükellefiz. Dolayısıyla çocuklarımızın daha iyi bir dünyada, özgürce yaşamalarını istiyorsak kız - erkek demeden

ÖNCE EĞİTİM!!!

