Acer’ın yeni kampanya yüzü Megan Fox

Acer’ın Aspire S7 modelinin yeni kampanyasının yüzünün Megan Fox olduğu açıklandı. Kampanya çerçevesinde, Mother, Londra tarafından yapılan filmde Megan Fox içinde saklı kalmış hayalini gerçekleştirecek ve bir deniz biyoloğu olarak yunuslarla insanlar arasında iletişimi sağlayacak.

Markanın bir önceki kampanyasında ise, Kiefer Sutherland’i Jack Bauer olarak, gizli tutkusu olan kek yapımına ilham ararken izlenilmişti.

Fox, reklam filminde rol almasıyla ilgili şöyle konuştu; “Acer ile çalışmaya karar verdim çünkü bilgisayarları gerçekten seviyorum, ne kadar yüksek teknoloji, o kadar iyi. Bu kampanya eğlenceliydi ve bana farklı bir yanımı sergileme fırsatı verdi.”

Acer’ın yeni kampanyasında ‘Sınırların Ötesini Keşfet’ marka konumuna dikkat çektiklerini belirten Acer Global Marka Direktörü Maarten Schellekens, “Her şey insanların içlerindeki gizli gücü yaşatmaları ve tutkularını ortaya çıkarmalarında ibaret.

Bunlar önümüzdeki üç yıl boyunca bir dizi yeni ürün lansmanında hayata geçirilecek.” dedi.