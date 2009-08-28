Acemi hırsızlar ilk seferde yakalandı

Ödeyemedikleri borçları yüzünden hırsızlığa başlayan çift, ilk işlerinde yakalandı.



İstanbul Bakırköy Osmaniye’de bir dairede hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Bakırköy Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalışan 22 yaşındaki Duygu K.’yi kovalamaca sonucu yakalayıp gözaltına alırken, 27 yaşındaki eşi Uğur K. ise kaçmayı başardı.



‘İş bulamıyorduk’



Gözaltına alınan Duygu K.’nin Osmaniye Polis Merkezi’nde, “Eşimle uzun süredir iş bulamıyorduk. Sefaköy’deki evimizden çıktıktan sonra bir nalbura uğradık. Kendisi bir tornavida ve kurbağacık anahtar aldı. Çantama koyduktan sonra Bakırköy’e gitmek için minibüse bindik. Daha sonra Osmaniye’de bir apartmana girdik. Eşim, bir dairenin kapısını açıp içeri girdi. Ben de dışarıda bekliyordum.



Orada bir şey bulamayınca karşı daireye de girdi. Bizi gören biri ‘Hırsız var’ diye bağırınca kaçmaya başladık. Uğur hızlı koşunca ben geride kalıp yakalandım. Hırsızlığı eşim yaptı” dediği öğrenildi. Uğur K. ise eşinin yakalanması üzerine yaklaşık 1 saat sonra çaldığı bilezikle Osmaniye Polis Merkezi’ne teslim oldu.



‘Çok borcumuz vardı’



Uğur K.’nin “İşsizdik. Borcumuz da çoktu. Bu nedenle hırsızlığa karar verdim. Hırsızlığı ben yaptım” dediği öğrenildi. Duygu K. ve eşi Uğur K., sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Duygu K. Bakırköy Kadın Tutukevi’ne, Uğur K. ise Metris Cezaevi’ne gönderildi.