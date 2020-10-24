"Acaba şimdi inanılmaz boyutlara yükselmiş olan ilaç borçlarının günahını mı çekiyoruz, Türkiye'ye aşı vermiyorlar mı?"

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, yeni tip Koronavirüs salgınının kış aylarında hızlanacağına ilişkin öngörülerin ardından vatandaşa grip aşısı olma çağrısında bulunmasıyla başlayan 'aşı krizi'ni değerlendirdi. Türkiye'de yeterli sayıda grip aşısının bulunmamasının ilaç borçlarıyla alakalı olup olmadığı sorusunu gündeme getiren Çölaşan, "Türkiye'ye aşı vermiyorlar mı?" dedi.

"Şu ciddiyetsizliğe, şu laçkalığa bakar mısınız! Bütün dünya gibi ülkemizi de bir afet sarmış. Bunun hızını kesecek yollardan biri de grip aşısı olmak. Aksi takdirde, hastalık griple birleştiğinde etkilerinin çok daha fazla ve yıkıcı olacağını doktorlar söylüyor ama gel de aşıyı bul! Bir aşı olayını becermeleri mümkün olmadı. Ölümcül bir konuyu bile ellerine yüzlerine bulaştırdılar" diye Çölaşan, " İşin içinde yine ‘para ve dışarıya biriken ilaç borçları' konusu olmasın! Vay bizim halimize" diye yazdı.

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