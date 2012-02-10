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Yaşam

Aç kalan kurtlar şehre indi

Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan 2 kurt şehre indi. Bir akaryakıt istasyonunun deposuna giren kurtlardan biri, kaçmaya çalışırken cam parçalarına basarak yaralandı.

10 Şubat 2012 20:17

Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan 2 kurt şehre indi. Bir akaryakıt istasyonunun deposuna giren kurtlardan biri, kaçmaya çalışırken cam parçalarına basarak yaralandı.
 
Üç gündür etkili olan kar yağışı doğayı beyaz örtüyle kaplarken, kar altında yiyecek bulmakta zorlanan 2 kurt, yiyecek bir şeyler bulabilme umuduyla İskilip yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun deposuna girdi.

İstasyon çalışanları tarafından fark edilen kurtlardan birisi kaçarken, diğeri depodaki cam parçalarına basması sonucu ayağından yaralandı.

Çalışanlarının durumu Çorum Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilite Merkezi görevlilerine bildirmesi üzerine istasyona giden görevliler, yaralı kurdu alarak tedavi merkezine götürdü.

Yaralı kurt yapılan tedavinin ardından Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar doğaya bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Çorum İl Müdürü Mahmut Temel, beraberindeki ekiplerle merkeze bağlı köylerin yakınlarına yaban hayvanları için tavuk parçaları, kuşlar içinde buğday bıraktıklarını söyledi.

Temel, ''Bizler sıcacık evimizde yemek yerken ağzı, dili olmayan bu hayvanları da hatırlayalım. Sıcak evlerimizin şükrü olarak lütfen yemek artıklarını çöpe atmak yerine bir kap içinde uygun bir yere bırakalım. Bu günleri iyilik yapma fırsatı olarak değerlendirelim'' dedi.

Çorum-İskilip yolu boyunca çuvallarla kar bulunmayan bölgelere kuşlar için buğday, yaban hayvanları içinde tavuk parçaları bırakıldı.

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