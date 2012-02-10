İstanbul'a hafta sonu bahar, Salı günü kar gelecek

T24 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için özellikle doğu illeri için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Bu arada İstanbul'da da kar yağışı etkili oluyor. İDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Bursa'da

etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken, özellikle ulaşımda sorunlar yaşanıyor. İstanbul'da kar yağışı bu gece etkisini kaybediyor. Meteoroloji Uzmanı Bünyamin Sürmeli, hafta sonu sıcaklıkların yükseleceğini, pazar günü ise sıcaklıkların 11 dereceye kadar çıkacağını açıkladı. Salı Günü ise yeniden kar geliyor.



hurrriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyı kesimi ve Edirne çevreleri dışında ülke genelinde görülecek yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun

doğusu ile İstanbul'un Silivri ve Çatalca, Tekirdağ'ın Saray, Çerkezköy ve Çorlu, Kırklareli'nin Vize ve Demirköy ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Trakya ile iç ve doğu bölgelerde

buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Kar yağışının Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu (Bitlis, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Muş, Bingöl) ile zamanla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda (Siirt, Batman, Mardin) kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Rüzgar genellikle, kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatılı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı



Kar yağışı İstanbul'u beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırırken, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Trafiğe hazırlıksız çıkan sürücüler, kayganlaşan zeminde güçlükle hareket edebildi.



Yağış dolayısıyla sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekerken, bazı sürücüler özellikle kaygan yollarda zor anlar yaşadı. Araçlar birçok noktada kaza tehlikesi atlatırken, Beyoğlu Prof. Dr. Bedri

Karafakioğlu Caddesi'nde kaygan yolda duramayan bir taksi aynı yolda kayarak kaldıra çarptıktan sonra durabilen bir taksiye çarptı. Bir özel halk otobüsü de kaygan yolda ilerleyemeyince, yolcular araçtan inerek yollarına yaya olarak devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tuzlama ekipleri gece boyu çalıştı. Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar karın tadını çıkattı. Bazıları kartopu oynarken, kar yağışı altında hatıra fotoğrafı çektirenler de vardı.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı



İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinden yapılan açıklamaya göre,düşük görüş mesafesi dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği saat 00.15'ten itibaren durduruldu. Boğaz sabah saatlerinde gemi trafiğine tekrar açıldı.

Eğitime kar engeli



Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.