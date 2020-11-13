AC/DC, 6 yıl sonra ilk stüdyo albümüyle geri döndü

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Son yıllarda AC/DC'nin bas gitaristi gruptan ayrıldı, solisti duyma kaybı yaşadı, davulcusu ev hapsine mahkûm edildi ve kurucu üyesi Malcolm Young hayatını kaybetti. Tüm bunlara rağmen hard rock efsaneleri yeni bir albümle geri dönmeyi başardı.

1973 yılında kurulan Avustralyalı grup, 6 yıllık aradan sonra yeni albümü "Power Up"ı çıkardı.



Albümün ilk saniyelerinde bizi solist Brian Johnson'ın tanıdık sesi karşılıyor; Johnson'a Angus Young'ın alıştığımız güçlü gitar riffleri eşlik ediyor:

"Bu anların geçip gittiğini

fark ettiğin anda,

Seni cennete götüreceğim"

12 parçalık albüm, AC/DC'den duymaya alıştığımız 'sound' ile devam ediyor. Rolling Stones, 'Power Up'ı AC/DC'nin son 30 yılda çıkardığı en iyi albüm olarak nitelendirdi. NME, albümün "AC/DC'nin rock müziğe yazdığı bir aşk mektubu" olduğunu ifade etti.

'Power Up'i grubun 17. stüdyo albümü oldu.