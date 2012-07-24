Abur cubur yemeğe beyin egzersiziyle son

İngiltere’de dört üniversitede ortak yürütülen çalışma, insanlarda abur cubur yeme eğilimini azaltacak bir beyin egzersizi geliştirmeyi hedefliyor.

İngiltere’de Exeter, Cardiff, Bristol ve Bangor üniversitelerindeki uzmanlar, yüksek kalorili ve sağlıksız yiyecekler karşısında kendini kontrol edemeyenlere yardımcı olmak için bir beyin egzersizi geliştiriyor.

Çalışmalar sırasında beyindeki ‘ödüllendirme merkezi’ ismi verilen bölgeye yoğunlaşan uzmanlar, merkezin açlık hissinden bağımsız hareket ettiğini tespit etti.

Uzmanlar, bu bölgeyi kontrol altında tutmak için bilgisayar oyunlarına benzer bir beyin egzersizi geliştirmeye karar verdi. Egzersizin ana amacı ‘ödüllendirme merkezi’olarak anılan bölgenin daha az tepki vermesini sağlamak.

Benzer testleri, alkol ve kumar bağımlılarına da uygulayan araştırmacılar; epey gelişme kaydettiklerini ifade ettiler.

Bango Üniversitesi’nden Dr. John Parkinson, “Yaptığımız çalışma insanların nasıl obez olduklarına ve nasıl kilo verebileceklerine dair ipuçları elde etmemizi sağladı. Bu konular sağlık açısından çok önem taşıyor” dedi.

Kimsenin kendi tercihiyle obez olmadığının altını çizen Dr. Parkinson, aşırı yağ ve yüksek kalori içeren yiyeceklerin dış etkiler nedeniyle insanlara cazip geldiğini ifade etti.

Egzersizin ana amacının, reklamlarda ya da diğer ortamlarda karşılaşılan yiyecek resimlerine beynin gösterdiği arzuyu törpülemek.

Uzmanlar, gelişmeler ışığında hedefe çok da uzak olmadıklarını belirtti. (ntvmsnbc)