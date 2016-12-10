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Spor

Aboubakar: Psikolojim bozuldu

6-0'lık Dinamo Kiev maçında kırmızı kart gören Aboubakar, hakemin verdiği kararların motivasyonunu etkilediğini söyledi

10 Aralık 2016 13:24

Vincent Aboubakar, Dinamo Kiev maçında gördüğü kırmızı kart öncesi, hakemin kararlarına çıldırdığını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e 6-0 yenilerek elendiği maçta, topa sert bir şekilde vurarak tepki göstermesinden dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalan Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, , yaşadıklarını anlattı. 

hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş'ın yıldız golcüsü, Dinamo Kiev maçında hakemin yanlış kararlarla tüm motivasyonu bozduğunu belirterek “Beni çıldırttılar. Takım arkadaşlarımın da benim gibi psikolojisi bozuldu. Bursaspor maçında teknik direktörümüz Şenol Güneş şans verdiği takdirde hırslı oynayarak kendimi affettireceğim. Bursaspor zor bir ekip ama takım olarak çok hırslıyız ve inançlıyız” dedi. 

Aboubakar yönetim kurulunun kırmızı kart nedeniyle vereceği cezayı da ödeyeceğini belirtti.

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Vincent AboubakarDinamo KievBeşiktaşkırmızı kart

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