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Spor

Craig Thomson 'elit hakem' klasmanında

Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken İskoç hakem Craig Thomson'ın kategorisi değişmedi

10 Aralık 2016 11:52

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e 6-0 yenildiği karşılaşmada verdiği kararlarla tartışılan İskoç Craig Thomson, "Elit Hakemler" kategorisinde yer aldı.

Dünya hakemlik camiasının nabzını tutan Football Refereeing internet sitesinin açıkladığı 2016-17 sezonunun ikinci yarısına ait UEFA bölgesinde, durumu merak edilen hakemlerin de yerleri belli oldu.

İskoç hakem Elit Hakemler kategorisinde yer almaya devam etti.

 

Ivan Bebek klasman düşürülmüştü

 

Haziran ayında açıklanan sezonun ilk yarısı için olan listede Ivan Bebek sürprizi yaşanmıştı. Elit kategoride yer alan Hırvat hakem, Braga-Fenerbahçe maçındaki yönetiminin ardından birinci kategoriye düşürülmüştü.

Yeni açıklanan listede, Bebek'in yerinin değişmediği 1. kategoride kaldığı görüldü.

Şampiyonlar Ligi finalinde geçtiğimiz sezon düdük çalan Cüneyt Çakır da elit kategorideki yerini korudu.

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