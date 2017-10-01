Aborî dergisi 3. yaşını kutladı

2013 yılında yayın hayatına başlayan Aborî dergisi, 3. yıl dönümü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Diyarbakır Demir Hotel’in ev sahipliği yaptığı geceye ticaret ve borsa başkanları, SİAD başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda işveren katıldı. Gecede, kent ekonomisi ve istihdama katkıları olanlara plaket verildi.

Oyuncu Mehmet Rumet Soylu’nun sunuculuğunu yaptığı gecenin açılış konuşmasını, Aborî Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Veysi Polat yaptı. Aborî’nin 2013'te başlayan çözüm süreci ve yeni teşvik sisteminin de etkisiyle bölgede ekonomik kalkınmanın hız kazanması sonucu yayın hayatına başladığını anlatan Polat, özetle şunları söyledi:

“Türkiye ve bölgenin ilk ve tek aylık Kürtçe-Türkçe ekonomi dergisidir. Bugüne kadar Aborî dergisinin 36 sayısı, başta Diyarbakır, Van, Hakkâri, Tunceli, Bitlis, Mardin, Ankara, İstanbul, İzmir, Antep, Duhok, Erbil gibi önemli kentlerde okuyucu ile buluşmuştur."

Abori dergisinin "Önce barış, sonra refah" şiarıyla, bölge ekonomisine dair gelişmeleri, toplumun sosyo-ekonomik değişimini sağlayan parametreleri ve yeni yatırım fırsatlarını mercek altına alan bir yayın çizgisi izlediğini ifade eden Polat, şöyle devam etti:

“Yalnızca bölgedeki yatırımcının talep ve sorunlarını değil; işsizlik, çevre, makro-ekonomik dengeler, piyasalar gibi ülkenin ortak sorunlarını okuyucuya aktarmayı görev bildik. Bölge ekonomisinin temelini oluşturan esnaflar, KOBİ'ler, kendi küçük tezgahında yaşam mücadelesi veren tüm kesimlere sayfamızı açtık. Küçük esnafın sorunları, beklentileri, elde edebilecekleri kredi ve hibe desteklerine ulaşım yollarını göstermek için rehber olmaya çalıştık. Bu anlamda Abori dergisinin kapılarını iş dünyasına ve tüm emekçilere açtık. Özet olarak, Türkiye'nin ilk ve tek aylık Kürtçe-Türkçe ekonomi dergisi Aborî, 21. yüzyıla damgasını vurmaya hazırlanan bölgenin ekonomik, sosyal ve sanatsal kalkınmasını anlamayı ve anlatmayı kendine amaç edinmiştir. Yeni dönemde yeni tasarım, güçlenen editöryal ekibi, genişleyen abone ağı, yenilenen Yayın Kurulu ile geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen Aborî, daha renkli ve daha güçlü olacaktır. Bir kez daha söylüyoruz ki; kim bulunduğu kente bir tuğla taş örecekse o harcın hamuruna bir damla su olmak için Aborî var olmaya hazırdır. Bir kez daha söylüyoruz ki; arkamızda güçlü holdingler ve medya patronları yok. O güç olmasa da inancımız ve de dostlarımız var diyoruz. Sizler var oldukça, bizler daha çok ‘nice yıllara’ diyeceğiz.”

Gecede Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Cengiz’e, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Tarkan Kadooğlu’na, Hakkâri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı İrfan Sarı’ya, Bitlis Genç İşadamları Derneği Şube Başkanı Cengiz Şahin’e, Çağdaş Esnaf Sanayici ve İşverenler Derneği İstanbul Şube Başkanı İsmail Ali Şahin’e, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tüy, işadamı Reşit Cantürk ile kent istihdamına katkı sunan çeşitli sektör temsilcilerine plaketler verildi. Plaket töreninin ardından Aborî pastasını, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır İş İnsanları Derneği Başkanı Burç Baysal, DOGÜNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç ile Aborî Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Veysi Polat birlikte kesti.

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