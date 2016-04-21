AB'nin mülteciler için Türkiye'ye vereceği 3 milyar Euro'nun 110 milyonu daha geldi

Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara yönelik taahhüt ettiği 3 milyar Euro’luk yardımın 110 milyon Euro’su daha Türkiye’ye geldi. Böylece daha önce ulaşan 77 milyon Euro ile birlikte yapılması gereken yardımın toplam 187 milyon Euro’su Türkiye’ye ulaşmış oldu.

BusinessHT'nin haberine göre, yardımın, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, AB Komisyonu’nun Komşuluk Politikaları ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in 23 Nisan’da Türkiye’ye yapacakları ziyaret öncesinde gelmesi dikkati çekti.

AB’den gelen 110 milyon Euro’nun 60 milyon Euro’su Yunanistan’dan Türkiye’ye gönderilen sığınmacıların 6 aylık gıda, sağlık ve konaklama masrafları için kullanılacak. Bu paranın koordinasyonu, İçişleri Bakanlığı ile yürütülecek. 50 milyon Euro da Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacılar için 15 ayrı proje için kullanılacak.

AB, Türkiye’ye anlaşma sonrası ilk yardımı mart ayının ortasında yapmıştı. 40 milyon Euro’luk ilk yardım Dünya Gıda Programı’na aktarılmıştı. 735 bin sığınmacının 6 aylık gıda ihtiyacı bu parayla karşılanacaktı. 37 milyon Euro ise 110 bin çocuğun okul ihtiyacının karşılanması için UNICEF’e aktarılmıştı.

Parayı AB yönetiyor

AB, sığınmacılar için 3 milyar Euro’luk yardımı, projelere ve Dünya Gıda Örgütü, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, UNICEF gibi kurumlara veriyor. Parayı, AB yönetiyor. AB, Türk örgütlerine ve sivil toplum kuruluşlarına da sunacakları projelerini gerçekleştirmeleri için para aktarabilir.