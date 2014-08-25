AB'nin iki uydusu yanlış yörüngede

Amerikan küresel konumlandırma sistemi GPS'in Avrupa versiyonu olarak inşa edilen iki uydunun yanlış yörüngeye girdiği açıklandı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), cuma günü Fransız Guyanası'ndan fırlatılan beşinci ve altıncı uyduların ise kontrol altında olduğunu açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ESA uyduların yanlış yörüngeye yerleşmiş olmalarının etkilerini araştırdıklarını duyurdu. Doresa ve Milena adlı uydular, Soyuz roketiyle yolculuklarına kötü hava koşulları nedeniyle 24 saat geç başlamışlardı.

Ajans'tan yapılan açıklamada, ''Uyduların Soyuz roketinden ayrılmasından sonra yapılan gözlemlerin yerleştikleri yörüngeyle planlanan yörünge arasında bir fark olduğunu gösteriyor. İki uydu da, daha düşük bir yörüngeye yerleşmiş. Ekipler, bu durumun uydular üzerindeki etkilerini inceliyor'' ifadelerine yer verildi.

Fransız Haber Ajansı AFP, yetkililerin yörüngelerin düzeltilip düzeltilemeyeceğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktıklarını duyurdu. Avrupa Birliği adına sistemi inşa eden ESA, 2017'ye kadar 26 uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi planlıyor. Galileo projesinin sağlayacağı yeni verilerle Avrupa ekonomilerine katkıda bulunması planlanıyor. 2020'ye kadar 7 milyar euroya malolacağı hesaplanan proje kapsamında şu ana kadar altı milyar euro harcandı.