Avrupa basını: AB'nin değerleri Akdeniz'de battı

Brüksel’deki AB-Türkiye 3. Mülteci Zirvesi’nde önemli konularda mutabakata varıldığı belirtildi. Zirvede varılan mutabakatı Kıbrıs Rum Kesimi’nin de kabul ettiği belirtildi. AB kaynaklarına göre Türkiye sığınmacıları 4 Nisan'da geri almaya başlayacak. Bölgesel Fransız gazetesi ‘Le Republicain Lorrrain', anlaşmayla ilgili haberinde, "Bu ürkütücü pazarlıkta kabul edilmesi mümkün olmayan Türkiye'nin tutumu değil, son değerlerini de Akdeniz'de batıran Avrupa'nın davranış şeklidir” ifadelerine yer verildi.

AB-Türkiye zirvesi ve mülteci pazarlığı Avrupa basınında da geniş yer aldı:

Muhafazakâr Norveç gazetesi ‘Aftenposten'

“Şimdiye kadar, Türkiye ile kapsamlı anlaşmayı konu alan zirve

gibi birbiriyle çelişen çıkarların çarpıştığı başka Bir AB

zirvesi olmamıştı. Avrupa, Türkiye söz konusu olduğunda

iletişimin iki anlamlaştığının farkına varmalı. Türkiye bir

yanda Batılı destekçi ve İslam dünyasına açılan yararlı bir kapı

sayılıyor. Diğer yanda ise Bizansvari ve hesaplanamaz olduğu

söylenip, ‘en iyisi onu dışarıda bırakmak' deniliyor. AB

zirvesindeki hukuki ve pratikle ilgili sorular uzayıp gidiyor.

Ama hiçbiri siyasi iradeyle çözüme kavuşturulamayacak cinsten

değil.”

Bölgesel Fransız gazetesi

‘Le Republicain Lorrrain'

“28 AB ülkesinden, rahatını bozmamak ve radikallerin

renklendirdiği seçmen kitlesini darıltmamak için Türk

padişahının metotlarına göz yumması isteniyor. Bedel yüksek, ama

bu ücreti Avrupa'nın kapısındaki bekçisi istiyor.

Bu ürkütücü

pazarlıkta kabul edilmesi mümkün olmayan Türkiye'nin tutumu

değil, son değerlerini de Akdeniz'de batıran Avrupa'nın davranış

şeklidir.”

‘De Morgen' adlı Belçika gazetesi

“Brüksel'de mültecilerin geri gönderilmesiyle ilgili temel

anlaşmanın AB ile Türkiye arasındaki pazarlık sürerken,

Türkiye'nin sığınmacı merkezleri çoktan hazırdı. Çünkü anlaşma

yeni sayılmaz. 2013 Aralığında AB Komisyon üyesi Cecilia

Malmström ile zamanın Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu

arasında mülteci hareketleriyle ilgili mutabakat sağlanmıştı.

Türkiye, topraklarından AB'ye geçen kaçak mültecileri geri

almayı taahhüt etmişti. Karşılığında Türk vatandaşları AB

ülkelerine vizesiz seyahat edebileceklerdi. Şimdi pazarlığı

yapılan mutabakat bu uzlaşmayı temel alıyor. Tabii

mali desteğin

tutarı oldukça arttı. Vize serbestisinin başlayacağı tarih de

öne alındı. AB aynı zamanda, Türkiye'ye gönderilecek her bir

sığınmacı karşılığında Türkiye'den bir Suriyeli mülteciyi almayı

da kabul etti.”

Alman ‘Bild' gazetesi:

Angela Merkel ısrarla ‘Avrupa bünyesindeki çözüme'

Türkiye'yi de

dahil etmek istiyor. Bu ahlâki bakımdan temiz bir uzlaşma

olamaz: Cumhurbaşkanı Erdoğan demokratik özgürlükleri ayaklar

altına alıp halkının bir kısmıyla savaşıyor. Otokratlaşmak

istediği anlaşılıyor. Aynı zamanda mülteci krizindeki kilit

konumundan da sonuna kadar yararlanmaya çalışıyor. Eleştiriler

ne kadar haklı da olsa, horlamak ve görüşmeleri kesmek

olmaz.

Türkiye, başka devletleri de derinden sarsacak boyuttaki terörle

mücadele ediyor. AB üyesi olan münferit Doğu Avrupa ülkelerinin

hükümetleri de demokrasilerine kendilerine göre yeniden şekil

vermeye uğraşıyorlar. Haklı nedenlerle Doğu Ukrayna'nın barışa

kavuşturulması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile

masaya oturulmasını doğru bulan, Türkiye ile anlaşmaya

varılmasına itiraz etmemelidir. Türkiye, sadece mülteci kriziyle

sınırlamaksızın, AB'nin ortağı olarak

kalmalıdır.”