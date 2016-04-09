'Abluka' filminin yapımcısı: Mars Grup, seyircilerimizi film izleyemez hale getirdi; yargıya gideceğiz

Venedik ve Altın Koza gibi festivallerden ödülle dönen 'Abluka' filminin yapımcısı Cem Doruk, dağıtım sırasında yaşanan sinema salonu sorunlarına ilişkin, 'Sivas' filminin yönetmeni Kaan Müjdeci ve 3 sinema yazarıyla birlikte "Kapalı Gişe- Türkiye Sinemasında Dağıtım Krizi" adlı bir belgesel çekti. "Mars Grup'un seçtiği filmleri seyircinin yüzde 80'i seviyor diye kalan yüzde 20, yani bizim seyircilerimiz film izleyemez hale geliyor" diyen Doruk, "Abluka, Sarmaşık, Baskı ve Sivas filmlerinin eser sahipleri olarak, sinema salonlarındaki tekelleşme durumuyla ilgili Rekabet Kurulu kararlarını yargıya taşıyacağız. Türk sinemasındaki dağıtım adaletsizliği kanun boşluğundan falan değil. Ülker firması market satın alıp, sadece kendi ürünlerini satabilir mi? Hem filmi çekip, hem dağıtıp hem de sinema salonu sahibi olamazsınız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki dağıtım adaletsizliğinin kanun boşluğundan kaynaklanmadığını belirten Doruk'un açıklamaları şöyle:

"Bir şirketin hem yapımcı, hem dağıtımcı, hem de salon sahibi olmasıyla Ülker'in gidip bir market satın alarak sadece kendi ürünlerini satması aynı şey. Türk kanunları buna izin vermiyor. 'Sinema endüstrisi' deyip duruyoruz, bir market zincirinde böylesine bir tekelleşme söz konusu olmuyorsa biz niye salon bulamıyoruz?"

21-27 Şubat 2014 haftasında vizyonda olan 3 yerli yapım (Recep İvedik 4, Eyyvah Eyvah 3 ve Bir Eylül Meselesi) toplam 1387 salonda gösterilirken, 48 yapım ise kalan 770 salonu paylaştı.

"Ben gidiyorum yapımcı buluyorum, dağıtımcı buluyorum. Film, 50 kopya, 70 kopya girmesine rağmen seyirciye ulaşamıyor. Ben bir risk alayım, biletlerin yüzde 25'ini ödeyeyim, 'Şu kadar hafta filmim gösterimde kalsın ve Caddebostan'da, Nişantaşı'nda gösterilsin' diyeyim ve bu gerçekleştirilebilir olsun. Gişe tabusuyla karşı karşıya kalmayalım. Yapımcının, dağıtımcının, sinema salonlarının aynı mecrada olmasına karşıyız ve dava açmaya hazırız. Her konuda olması gerektiği gibi sinemada da her şey şeffaf olmalı"

"Seyirciyi ayrıştırdılar"

"Başka Sinema'nın da aslında büyük şirketlerden bir farkı yok, aynı tutumdalar diyebiliriz. Seyirciyi ayrıştırmaktan başka bir işe yaramadılar"

"Bir bilet bile daha fazla satacaksa sevimli civcivi alır seni almazlar salona"

Tekelleşen sinema sektörünü masaya yatıran "Kapalı Gişe: Türkiye'de Tekelleşen Film Dağıtımı" belgeseli, 35. İstanbul Film Festivali'nde gösterilecek. Belgesel, sinema sektörünün belki de en büyük sorunlarından birine parmak basarken önemli istatistikleri de seyirciye sunuyor.

Belgeseldeki konuşmacılar arasında yer alan Onur Ünlü, 'dağıtım sektöründeki adaletsizliği' şöyle anlatıyor:

"Gerçekten umurlarında değiliz ya kimsenin, ama bakın ben bütün dağıtımcılarla hemen hemen hepsiyle çeşitli meselelerle ticari toplantılar yaptığım için, nefesimiz kesilecek kadar umurlarında değiliz yani öyle böyle umurlarında değiliz değil. Anlatabildim mi? Gerçekten değil. Dehşete düşüyorsun yani. Gerçekten dehşete, umurunda değilsin adamın. Senin yaptığın filmin yurtdışında ödül alması, seyircinin talebi olması falan hayır, sevimli civciv gelip orada bak ben size bir şey söylüyorum, bir bilet bile daha fazla satacaksa sevimli civcivi alır seni almazlar salona. İnsanın kanını donduran bir şey"

Belgeselin, festival kapsamındaki gösteriminin hemen ardından yine Beyoğlu Sineması’nda izleyicilerin de katılımıyla yapılacak olan forum ise, başlatılan tartışmayı genişletme amacını taşıyor. Cem Erciyes’in moderatörlüğünü yapacağı foruma, belgeseli hazırlayan ekipten, Kaan Müjdeci ile yönetmen Onur Ünlü ve yapımcılar Serkan Çakarer ile Yamaç Okur katılacak.

800 milyon dolara satıldı

Yılda 670 milyon lira hasılat yapan Türk sinema endüstrisinde yüzde 45 pazar payı ile lider konumda olan Mars Cinema Group, 800 milyon dolara Güney Koreli CJ CGV CO’ya satıldı. Mars Cinema Group’un mevcut hissedarları arasında Actera Group, Esas Holding, Muzaffer Yıldırım ve Menderes Utku bulunuyor.