Abluka, Albüm, Kaygı; Ankara Film Festivali'nde bugün...

Türkiye'nin en köklü film festivallerinden biri olan Ankara Uluslararası Film Festivali'nde bugün (27 Nisan 2017) "Albüm", "Abluka" ve "Kaygı"nın da aralarında bulunduğu 9 film sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalde dün akşam (26 Nisan Çarşamba) saat 19:00'da, Orhan Eskiköy'ün yazıp yönettiği Taş, Büyülü Fener sinemasında film ekbinin de katılımıyla gösterildi. Başrollerini Jale Arıkan ve Mumammet Uzuner'in üstlendiği, Beste Kökdemir, Ahmet Varlı ve Saygın Soysal 'ın da rol aldığı Taş'ın görüntü yönetmenliğini Türksoy Gölebeyi yaptı. Festivalin "Ulusal Uzun Metraj" bölümünde yarışan filmin yapımcılığını yönetmen Orhan Eskiköy ile birlikte Armağan Lale üstlendi.

Taş'ın Ankara'daki ilk gösteriminin ardından Orhan Eskiköy, başrolünü üstlendiği Zerre'deki performansıyla 2013'te Moskova Uluslararası Film Festivali'nden "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüyle dönen Jale Arıkan ve Ahmet Varlı seyircilerin sorularını yanıtladı.

TAŞ, film ekibiyle birlikte Ankara'da

Bugün, Büyülü Fener Salon 1'de yapılacak gösterimler şöyle:

11:30 - Albüm / Album 2016 Mehmet Can Mertoğlu 104’

14:00 - Siyah Karga/ The Black Crow 2016 Tayfur Aydın 97’

16:00 - Günbatımı Şarkısı /Sunset Song 2015 Terence Davies 135’

19:00 - Kaygı /Inflame 2017 Ceylan Özgün Özçelik 94’

21:30 - Gençlik Başımda Duman /Hjartasteinn Heartstone 2016

Büyülü Fener Salon 2’de yapılacak gösterimler de şöyle:

11:30 - Kamerainsan /Cameraperson 2016 Kirstsen Johnson 102’

14:00 - Sabırlı bir Adamın Öfkesi /Tarde para la lra The Fury of a Patient Man 2016 Raul Arevalo 92’

16:00 - Abluka /Frenzy 2015 Emin Alper 119’

19:00 - (Gösterim sonrası) Festilab: Körleşme Paneli /Blindness Panel

21:30 - Annem ve Babam /My Father and My Mother 2016 Jiao Bo 88'