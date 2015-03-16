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Ablasının yaktığı genç kız hayatını kaybetti!

8 Mart'ta üzerine benzin dökülüp ateşe verilen 18 yaşındaki Ayşe Ersöz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

16 Mart 2015 14:02

Mersin’in Tarsus ilçesinde, ablası 27 yaşındaki Elif K. tarafından 8 Mart'ta üzerine benzin dökülüp ateşe verilen 18 yaşındaki Ayşe Ersöz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ayşe Ersöz, yaklaşık 2 hafta önce 24 yaşındaki Mehmet Özkan ile evlenmek için evden kaçtı. Bir taş ocağında işçi olarak çalışan Mehmet Özkan ile Ayşe Ersöz, Tarsus Belediyesi Nikah Dairesi’ne başvurup nikah günü aldı. Ayşe Ersöz, Mehmet Özkan’ın babası Tuncay ve annesi Hatice Özkan ile ablasının evine gitti. İddiaya göre, Elif K., sohbet ederken, kız kardeşi Ayşe Ersöz’ü, yatak odasına götürdü. Ayşe Ersöz’ün üzerine benzin döken Elif K. çakmağı çaktı. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’ndeki tedaviye alınan, ancak vücudunun yüzde 78’inde ağır yanıklar oluşan Ayşe Ersöz yaşam mücadelesini kaybetti.

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