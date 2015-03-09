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Evlenmek isteyen kız kardeşinin üzerine benzin döküp yaktı!

Ağır yaralanan Ayşe Ersöz, hastaneye kaldırıldı

09 Mart 2015 16:07

Mersin'in Tarsus ilçesinde Elif K., kendisinin istemediği biriyle evlenmek isteyen kardeşi Ayşe Ersöz'ü benzin dökerek yaktı. Ağır şekilde yaralanan Ayşe Ersöz, önce Tarsus Devlet hastanesi, ardından Mersin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Ersöz'ün durumunun ağır olduğu belirtildi.

CİHAN’ın haberine göre, edinilen bilgilere göre olay dün akşam 19.15 sıralarında Sıraköy’de meydana geldi. Ayşe Ersöz (18) bir hafta önce Taşocağı’nda çalışan Mehmet Ö. (24) ile nikah hazırlıkları yapmaya başladı. Ayşe Ersöz’e bu nedenle kızgın olan ablası Elif K. (26) barışmak için evlerine çağırdı. Ayşe Ersöz yanında kayınbabası Tuncay Ö., evleneceği genç Mehmet Ö., kayınvalidesi Hatice Ö. ve yakınlarıyla birlikte ablası Elif K.’nin evine gitti. Birlikte sohbet ederken abla Elif K., “Gel, seni askerdeki kardeşimiz Zafer’le telefonda görüştüreyim” diyerek, yatak odasına götürdü. İddiaya göre Elif K. yatak odasında sakladığı 2.5 litrelik benzini kız kardeşinin üzerine döktükten sonra ateşe verdi.

Olayda evde bulunanların çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

Feci şekilde yaralanan Ayşe Ersöz, önce Tarsus Devlet hastanesi, ardından Mersin Devlet Hastanesi'ne ve ardından ambulans uçakla İzmir’e götürüldü. 

Kızkardeşini üzerine benzin dökerek yakan Elif K. ise önce Tarsus Devlet Hastanes'ine ve ardından Adana’da bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandığı bildirildi. Ayşe Ersöz’ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

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