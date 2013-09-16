Abidal: Dani Alves bana ciğerini vermek istedi

Geride kalan iki sezonda önemli sağlık sorunları yaşayan Fransız futbolcu Eric Abidal, bu dönemde eski takım arkadaşı Dani Alves'in kendisine büyük destek verdiğini söyledi. Abidal, zorlu süreçte Alves'in kendisine karaciğerini bağışlamak istediğini açıkladı.

Catalunya radyosuna açıklamalarda bulunan Fransız sol bek, karaciğerinden yaşadığı rahatsızlık süresince Alves'in kendisine büyük destek verdiğini dile getirdi.

Eric Abidal, "Ameliyat kararı alındığında Alves bana karaciğerini vermek istediğini söyledi.

Ancak Alves profesyonel bir futbolcu ve bu önerisi tabii ki söz konusu bile olamazdı. Onunla arkadaşlıktan öte bir ilişkimiz var" dedi.

Dani Alves, Eric Abidal'in Barcelona'dan ayrılmasının ardından Fransız futbolcunun bıraktığı 22 numaralı formayı sırtına geçirmişti.

Eric Abidal ayrıca Monaco'ya transfer olma sürecini de değerlendirdi.

Eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın kendisini Bayern Münih'e transfer etmeyi arzuladığını belirten Abidal, sağlığı nedeniyle Alman ekibinin yönetim kurulunun risk almak istemediğini sözlerine ekledi.

Abidal, Bayern Münih kulübünün bu konuda aldığı kararı da anlayışla karşıladığını söyledi.