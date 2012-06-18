Abercrombie&Fitch'in erkek mankenine ahlaksız teklif

ABD’li manken Benjamine Bowers, Abercrombie&Fitch’in yeni katalog çekimi için objektif karşısına geçti. Ancak Mississippi’deki çekimler sırasında fotoğrafçı Brian Hilburn, Bowers’tan mastürbasyon yapmasını istedi. Hilburn “Mastürbasyon yaptığın sırada yüzünün ifadesi daha güzel olur. Böylece çok daha güzel kareler yakalayabiliriz” dedi. Bunun üzerine Bowers, çekimlerde mastürbasyona zorlandığı gerekçesiyle Abercrombie&Fitch’e ve bağlı olduğu ajansa 1 milyon dolarlık (1.8 milyon TL) tazminat davası açtı. Daha önce de bir çalışan ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle firmaya 40 milyon dolarlık (72.8 milyon TL) tazminat davası açmıştı.