Abe, “Finansal katkı düşünüyoruz” derken Japonya’yla Türkiye arasında Swap’ın işaretini mi verdi?

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin açılış törenine katılarak bir konuşma yapan Japonya Başbakanı Abe, Türkiye’ye tıbbi ve finansal destek vermeyi planladıklarını belirtip “Acil durum kredileri de dahil olmak üzere finansal bir katkı düşünüyoruz” derken, iki ülke merkez bankaları arasında yapılacağı söylenen, veya hadi rivayet edilen diyelim, Swap anlaşmasını mı kastetti?

Capital Economics'in yorumu

Uluslararası araştırma şirketi Capital Economics bugün yayınladığı raporda, Abe’nin bu sözlerinin bir Swap anlaşmasının habercisi olabileceği yorumu yaptı.

Japonya ile Türkiye Merkez Bankaları arasında Swap anlaşması için görüşme yapıldığı bir süredir piyasada konuşuluyor. Ben de geçen haftaki “Dolar 7 TL’nin altına nasıl indi?” yazımda buna dikkat çekip, “Piyasada Türkiye’nin G-20’nin diğer ülkeleriyle, en başta da Japonya ile Swap anlaşması yapmaya yakın olduğu konuşuluyor. Rivayete göre Başakşehir Şehir Hastanesi’nin 21 Mayıs’taki açılışına Japonya Başbakanı Şinzō Abe’nin de katılacak olması bunun işareti. Üstelik piyasada sadece BoJ’un (Bank of Japan) değil, İngiltere, Çin, Katar ve hatta Avrupa Birliği merkez bankalarının da adı geçiyor” demiştim.

Katar’la anlaşma oldu ve Doha’dan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezervlerine 10 milyar dolar katkı geldi. Bakalım Japonya’dan da gelecek mi?